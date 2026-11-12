مصر تؤكد رفضها القاطع لاستمرار استهداف المنشآت الصحية والطواقم الطبية في غزة

أدانت مصر، القصف الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي جنوبي قطاع غزة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وأكدت مصر، رفضها القاطع لاستمرار استهداف المنشآت الصحية والطواقم الطبية في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة.



وشددت مصر، على ضرورة الوقف الفوري لكافة الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

كما شددت مصر، على ضرورة الالتزام الكامل بحماية المدنيين والمنشآت الطبية وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني.

ودعت مصر، المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسئولياته لضمان احترام اتفاق وقف إطلاق النار ومنع تكرار الاعتداءات الإسرائيلية بما يهيئ الظروف لاستكمال تنفيذ خطة السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في قطاع غزة.