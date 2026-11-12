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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إعلام أمريكي: مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في حادث إطلاق نار بواشنطن

إطلاق نار في حي لوجان سيركل في واشنطن
إطلاق نار في حي لوجان سيركل في واشنطن

قُتل شخص وأصيب آخرون في حادث إطلاق نار بحي لوجان سيركل في العاصمة الأمريكية واشنطن، وفق وسائل إعلام محلية.

 

المسلح لا يزال طليقا 


وتدفقت أعداد كبيرة من الشرطة بعتاد تكتيكي إلى حي في واشنطن العاصمة، حيث قالت الشرطة إن مسلحاً نشطاً تحصن داخل مبنى، وأنه لا يزال طليقا بعد حادثة وقعت على بعد ميل واحد شمال البيت الأبيض.

الشرطة تطالب السكان بالبقاء في المنازل

في بيان صدر في الساعة 9:21 صباحًا بالتوقيت الشرقي، قالت شرطة العاصمة إن الحادث "أدى إلى حالة تحصن في المربع 1500 من شارع 15 شمال غرب".

وأضافت: "يرجى تجنب المنطقة بينما نعمل على حل الحادث". وأفاد مدير نادي "فيدا فيتنس" لقناة ABC7News بوقوع إطلاق نار خارج النادي.

إغلاق المدارس

وذكرت القناة الإخبارية المحلية أنه حتى الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي من اليوم الخميس، كان النادي لا يزال مغلقاً، وتتواجد الشرطة داخل المبنى، وتم إغلاق العديد من المدارس في المنطقة صباح اليوم.

وأفاد منشور على مواقع التواصل الاجتماعي بأن مبنىً مجاوراً يبدو أنه يحترق. 

أمريكا واشنطن إطلاق نار البيت الأبيض

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