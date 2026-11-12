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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بينهم مصريون.. حادثة تصادم في الإمارات تسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة 30 آخرين

حادثة تصادم في الإمارات - صورة أرشيفية
حادثة تصادم في الإمارات - صورة أرشيفية
ناصر السيد

شهدت إمارة الفجيرة في دولة الإمارات يوم الخميس حادثة تصادم مروعة أسفرن عن مقتل 14 شخصا وإصابة 30 آخرين، جراء اصطدام شاحنة بعدد من المركبات.

حادثة تصادم في الإمارات

وقالت القيادة العامة لشرطة الفجيرة في بيان إن الحادث وقع قبل منتصف الليل على شارع الشيخ خليفة بن زايد، عند مدخل إمارة الفجيرة، وأسفر عن وفاة 14 شخصاً وإصابة 30 آخرين بإصابات متفاوتة، إثر تصادم شاحنة بعدد من المركبات، وما أعقبه من اندلاع حريق امتد إلى عدد من المركبات المتضررة.

وأكدت شرطة الفجيرة في بيان أصدرته وزارة الداخلية الإماراتية أن الحادث وقع نتيجة فقدان سائق شاحنة السيطرة عليها أثناء سيرها على الطريق، ما أدى إلى اصطدامها بمركبة أخرى، ومن ثم تدهورها واصطدامها بعدد من المركبات التي كانت متوقفة نتيجة بطء الحركة المرورية على الشارع، الأمر الذي أدى إلى اشتعال النيران في الشاحنة وامتداد الحريق إلى عدد من المركبات الأخرى، مخلفاً خسائر بشرية جسيمة.

وأوضحت شرطة الفجيرة أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً بالحادث، وعلى الفور انتقلت الفرق الشرطية المختصة وفرق الإسعاف والإنقاذ والدفاع المدني إلى الموقع، حيث باشرت مهامها في التعامل مع الحادث وإخماد الحريق وإسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. 

إلى جانب تأمين موقع الحادث وتنظيم الحركة المرورية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة مستخدمي الطريق، مشيدةً بجهود جميع الفرق الميدانية والكوادر الطبية التي تعاملت مع الحادث بكفاءة ومسؤولية.

وأضافت أن 15 مصاباً من إجمالي 30 مصاباً غادروا المستشفى بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما لا يزال 15 مصاباً يتلقون العلاج والرعاية الطبية في المستشفيات، وفقاً لحالاتهم الصحية.

إصابة مصريين في حادثة تصادم بالإمارات

وأشارت شرطة الفجيرة إلى أن المتوفين شملوا أشخاصاً من الجنسية الإماراتية، إلى جانب عدد من المتوفين الذين لا تزال إجراءات التعرف على هوياتهم جارية من خلال فحوص البصمة الوراثية (DNA)، فيما شملت جنسيات المصابين الإماراتية والعُمانية والهندية والبرازيلية والباكستانية والأردنية والمصرية.

وأعربت شرطة الفجيرة عن بالغ حزنها وأسفها لوقوع هذا الحادث الأليم، متقدمةً بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر وذوي المتوفين، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

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