الإمارات: التوصل لتسوية شاملة بين أمريكا وإيران صعبة ونواجه حالة من الضبابية

حذر أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات اليوم الاثنين من أن المنطقة ربما تواجه حالة من ​الضبابية لفترة طويلة، مشيرا إلى أن التوصل إلى تسوية سياسية ‌شاملة بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر يبدو أمرا صعبا.

التوترات في الشرق الأوسط



وجاءت تصريحات قرقاش في "ملتقى أبوظبي الاستراتيجي" في العاصمة الإماراتية، قائلا:علينا أن نتهيأ لفترة طويلة من الضبابية لا ​يمكن خلالها اعتبار التوصل إلى حل حاسم أو إرساء ⁠نظام إقليمي مستقر أمرا مفروغا منه".



وقال أيضا إن عواقب الحرب الأمريكية ​على إيران "قد تستمر لفترة طويلة"، مما يتطلب من الإمارات الاستثمار في "قدراتها الدفاعية، ​والحفاظ على قوة ردع يمكن التعويل عليها، وتوطيد شراكاتها الأمنية الدولية".



وذكر قرقاش أيضا أن الإمارات عارضت الحرب الأمريكية على إيران منذ البداية.



وكان قرقاش قال في كلمة ألقاها ​بالمنامة في الأول من نوفمبر إن الإمارات "مستعدة للأسوأ" وسط ​مخاوف في المنطقة من أن تكون الولايات المتحدة على وشك ضرب إيران مجددا، وأن ‌ترد ⁠طهران بمهاجمة دول الخليج، كما فعلت في وقت سابق من هذا العام

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمس الأحد إنه لا يعتقد أن تحقيق إنفراجة في المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب أمر وشيك.



وأشار قرقاش اليوم ​الاثنين إلى أن ​استمرار حالة عد ⁠اليقين في المنطقة لفترة طويلة سيستدعي من الإمارات مواصلة الانخراط الدبلوماسي مع إيران وغيرها من الشركاء الإقليميين ​والدوليين.



وأضاف قرقاش أن بعض أوجه هذا التواصل الدبلوماسي قد ​تحكمها في ⁠الأمد القريب، بحكم الضرورة، اعتبارات عملية تقوم على المصالح المتبادلة، دون أن يحدد ما قد يعنيه ذلك.



