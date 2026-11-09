الزمالك يسابق الزمن لصرف مستحقات اللاعبين قبل مواجهة الإفريقي

يحاول مجلس إدارة نادي الزمالك توفير دفعة من مستحقات اللاعبين المتأخرة قبل مباراة الإفريقي التونسي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعدت إدارة نادي الزمالك اللاعبين بصرف المستحقات نهاية الشهر الجاري وهناك عمل على توفيرها قبل لقاء الإفريقي.

تتصاعد أزمة المستحقات المالية داخل نادي الزمالك، في ظل استمرار عجز الإدارة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وهو ما تسبب في حالة من الغضب بين اللاعبين، خاصة بعد عدم تنفيذ الوعود السابقة بصرف المستحقات المتأخرة خلال شهر نوفمبر الجاري.

تأجيل جديد لصرف المستحقات

وشهد ملف المستحقات تطورات جديدة خلال الساعات الماضية، بعدما طلبت إدارة الزمالك منحها مهلة إضافية حتى شهر ديسمبر المقبل لتوفير المستحقات المالية، بدلًا من الموعد الذي سبق الاتفاق عليه مع اللاعبين، الأمر الذي قوبل بالرفض من جانب عدد من عناصر الفريق، في ظل انتظارهم الحصول على حقوقهم المالية منذ بداية الموسم.

وتواجه إدارة الزمالك صعوبات في توفير السيولة المالية اللازمة لسداد مستحقات اللاعبين، سواء المتعلقة بمقدمات العقود أو مكافآت الفوز بالمباريات، وهو ما دفع المجلس إلى إعادة ترتيب أولوياته المالية وطلب تأجيل موعد الصرف مجددًا.

وتولى عبد الناصر محمد، مدير الكرة، مهمة إبلاغ اللاعبين بالموقف المالي الحالي، ونقل أسباب طلب الإدارة الحصول على مهلة جديدة، في محاولة لاحتواء حالة الغضب والحفاظ على استقرار الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي الأزمة في توقيت صعب بالنسبة لإدارة النادي، التي تواجه التزامات مالية متعددة، بالتزامن مع الاستعداد لخوض منافسات دوري أبطال إفريقيا، وما تتطلبه من توفير نفقات السفر والإقامة وانتقالات البعثة لخوض المباريات خارج مصر.

مباراة الزمالك القادمة

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته يوم الأربعاء المقبل، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، لبدء التحضير لمواجهة الجونة، المقرر إقامتها يوم 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويعمل الجهاز الفني على استغلال فترة التوقف الحالية لتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، والوصول إلى أفضل حالة ممكنة قبل استئناف مشوار الفريق في المسابقة المحلية.

وبين الاستعداد لمواجهة الجونة ومحاولة الحفاظ على استقرار غرفة الملابس، يبقى ملف المستحقات المالية أحد أهم الملفات التي تنتظر الحسم داخل الزمالك، في ظل رغبة اللاعبين في الحصول على حقوقهم، وحاجة الإدارة إلى تجاوز أزمتها المالية قبل الدخول في مرحلة أكثر صعوبة من الموسم.