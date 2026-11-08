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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أزمة المستحقات تشعل الأجواء داخل الزمالك.. اللاعبون يرفضون تأجيل صرف الأموال إلى ديسمبر

الزمالك
الزمالك
حسن العمدة

تتصاعد أزمة المستحقات المالية داخل نادي الزمالك، في ظل استمرار عجز الإدارة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وهو ما تسبب في حالة من الغضب بين اللاعبين، خاصة بعد عدم تنفيذ الوعود السابقة بصرف المستحقات المتأخرة خلال شهر نوفمبر الجاري.

وشهد ملف المستحقات تطورات جديدة خلال الساعات الماضية، بعدما طلبت إدارة الزمالك منحها مهلة إضافية حتى شهر ديسمبر المقبل لتوفير المستحقات المالية، بدلًا من الموعد الذي سبق الاتفاق عليه مع اللاعبين، الأمر الذي قوبل بالرفض من جانب عدد من عناصر الفريق، في ظل انتظارهم الحصول على حقوقهم المالية منذ بداية الموسم.

تأجيل جديد يشعل غضب لاعبي الزمالك

وتواجه إدارة الزمالك صعوبات في توفير السيولة المالية اللازمة لسداد مستحقات اللاعبين، سواء المتعلقة بمقدمات العقود أو مكافآت الفوز بالمباريات، وهو ما دفع المجلس إلى إعادة ترتيب أولوياته المالية وطلب تأجيل موعد الصرف مجددًا.

وتولى عبد الناصر محمد، مدير الكرة، مهمة إبلاغ اللاعبين بالموقف المالي الحالي، ونقل أسباب طلب الإدارة الحصول على مهلة جديدة، في محاولة لاحتواء حالة الغضب والحفاظ على استقرار الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي الأزمة في توقيت صعب بالنسبة لإدارة النادي، التي تواجه التزامات مالية متعددة، بالتزامن مع الاستعداد لخوض منافسات دوري أبطال إفريقيا، وما تتطلبه من توفير نفقات السفر والإقامة وانتقالات البعثة لخوض المباريات خارج مصر.

إدارة الزمالك أمام اختبار صعب لاحتواء الأزمة

وتضع التطورات الأخيرة مجلس إدارة الزمالك أمام تحدٍ جديد، خاصة أن تكرار تأجيل صرف المستحقات قد يؤثر على العلاقة بين اللاعبين والإدارة، فضلًا عن انعكاساته المحتملة على الحالة النفسية والتركيز داخل الفريق.

وتحتاج الإدارة البيضاء إلى التحرك سريعًا لإنهاء هذا الملف، وتقديم ضمانات واضحة للاعبين بشأن موعد الحصول على مستحقاتهم، لتجنب امتداد الأزمة إلى الجانب الفني، خصوصًا مع اقتراب عودة المنافسات المحلية والقارية.

الجونة أول مواجهة للزمالك بعد فترة التوقف

وعلى المستوى الفني، يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته يوم الأربعاء المقبل، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، لبدء التحضير لمواجهة الجونة، المقرر إقامتها يوم 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويعمل الجهاز الفني على استغلال فترة التوقف الحالية لتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، والوصول إلى أفضل حالة ممكنة قبل استئناف مشوار الفريق في المسابقة المحلية.

وبين الاستعداد لمواجهة الجونة ومحاولة الحفاظ على استقرار غرفة الملابس، يبقى ملف المستحقات المالية أحد أهم الملفات التي تنتظر الحسم داخل الزمالك، في ظل رغبة اللاعبين في الحصول على حقوقهم، وحاجة الإدارة إلى تجاوز أزمتها المالية قبل الدخول في مرحلة أكثر صعوبة من الموسم.

نادي الزمالك الزمالك إدارة الزمالك عبد الناصر محمد

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