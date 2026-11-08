مجدي يعقوب: مصر دائما قائدة في الفكر والإبداع وثروتها في شعبها وحضارتها

قال الجراح العالمي مجدي يعقوب إن مصر دائما قائدة في الفكر والإبداع، مشيرا إلى الجهود الكبيرة التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مختلف المجالات (التعليم والصحة والأبحاث العلمية وغيرها).
وأكد يعقوب - خلال المؤتمر الطبي الثالث لكلية طب القوات المسلحة بالقيادة الاستراتيجية للدولة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي - على إيمانه العميق بأن الحقيقة المطلقة لثروة مصر تكمن في شعبها العظيم، وحضارتها، وتلك الكفاءات الفريدة التي امتدت جذورها منذ عصر القدماء المصريين.
وأضاف أن بمصر العديد من الكفاءات الاستثنائية تحتاج عناية ورعاية، وتوفير بيئة تحتضن طاقاتهم من خلال صروح علمية متطورة كالتي نشهدها اليوم؛ لتمكينهم من الإبداع والعمل المتقن،للمساهمة في حضارة المنطقة والعالم بأكمله.
وأوضح أنه يجب تكاتف جهود الحكومة وجهود المجتمع المدني والأفراد أيضا، نظرا لأن العالم يقاسي من المرض والفقر والجهل لأن باستطاعة مصر أن تكون قدوة خاصة في الأبحاث العلمية في المنطقة والعالم كله.