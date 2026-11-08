محافظ بني سويف يُناقش عددا من الملفات خلال اجتماع لجنة تقنين الأراضي

عقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، اجتماعاً اليوم، ضمن سلسلة اجتماعات اللجنة العليا للبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة، وذلك في إطار متابعة موقف ملفات التقنين ودفع معدلات الإنجاز في هذا الملف.

ناقش الاجتماع مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب ومعدلات التنفيذ، بجانب استعراض الملاحظات الفنية والقانونية، ومراجعة الإحداثيات الخاصة بالطلبات المقدمة، وعرض الموقف التعاقدي، حيث بلغ إجمالي العقود 5216 عقداً (4263 مباني+953 زراعة) فيما تتواصل أعمال البت في باقي الطلبات بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة.

حضر الاجتماع، بلال حبش نائب المحافظ، وكامل علي غطاس السكرتير العام للمحافظة ، وأحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وعمرو محمود مدير الأملاك، وسمر فتحي المشرف على الأمانة الفنية للجنة البت، بجانب باقي أعضاء اللجنة من ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات ومديري المديريات ومسؤولو الإدارات المعنية بالديوان العام.