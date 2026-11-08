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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير تعليم بني سويف يتفقد عددًا من المدارس لمتابعة سير الدراسة

تعليم بني سويف
تعليم بني سويف

 تفقد الدكتور عصام عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم ببني سويف، عددًا من المدارس التابعة لإدارة بني سويف التعليمية، لمتابعة سير الدراسة والوقوف على مستوى الأداء داخل المدارس.


استهل مدير تعليم بني سويف جولته بتفقد مدرسة علي بن أبي طالب الثانوية بنين، حيث شهد طابور الصباح، ثم تفقد الفصول الدراسية، واطلع على نسب الحضور والغياب، موجهًا بضرورة تسجيل الغياب أولًا بأول في السجلات المخصصة لذلك، ومتابعة انتظام الطلاب داخل الفصول طوال اليوم الدراسي.


كما اطلع على كتاب التقييمات الأسبوعية وسجلات المعلمين، للتأكد من انتظام أعمال التقييم والمتابعة، وأجرى حوارًا مع الطلاب للتعرف على مدى استيعابهم للمواد الدراسية، والوقوف على آرائهم بشأن سير العملية التعليمية.

وتابع الدكتور عصام عمارة نسب دخول الطلاب على المنصتين المخصصتين لمادتي البرمجة والثقافة المالية، مؤكدًا أهمية انتظام الطلاب في الاستفادة من هذه البرامج التعليمية، ومتابعة معدلات التفاعل والإنجاز بها.

كما توجه مدير المديرية إلى مدرسة الناصر الإعدادية بنين، حيث تفقد الفصول الدراسية لمتابعة انتظام العملية التعليمية، واطلع على سجلات الدرجات، وتابع مدى مطابقتها لدرجات الطلاب المثبتة بكتب التقييمات الأسبوعية، للتأكد من دقة أعمال التقييم ورصد نتائج الطلاب.


وأكد الدكتور عصام عمارة خلال جولته أهمية الالتزام بالانضباط المدرسي، والمتابعة المستمرة للحضور والغياب، والاهتمام بأعمال التقييمات، مع ضرورة تواجد القيادات المدرسية داخل الفصول ومتابعة الأداء التعليمي بصورة مستمرة، بما يسهم في تحقيق الانضباط وانتظام الدراسة وتحسين نواتج التعلم.

بني سويف تعليم بني سويف الفشن

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