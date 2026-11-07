طلاب بني سويف يحصدون مراكز مُتقدمة في بطولة الملاكمة على مستوى الجمهورية

حقق طلاب مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة بني سويف نتائج متقدمة في بطولة الجمهورية للملاكمة، بعد نجاحهم في حصد مركزين ثانيين ومركز سادس على مستوى الجمهورية، في منافسات البطولة بمختلف الأوزان، في إنجاز رياضي يعكس ما يمتلكه طلاب المحافظة من مواهب وقدرات رياضية.

وجاءت نتائج الطلاب المشاركين بحصول الطالب محمد صفوت محمد، بمدرسة الشهيد محمد أحمد عبده، على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في وزن 60 كجم، كما حقق الطالب عمر محمد، بمدرسة جابر جاد الثانوية التابعة لإدارة ناصر التعليمية، المركز الثاني على مستوى الجمهورية في وزن 54 كجم، فيما حصل الطالب بلال أحمد محمد طه، بمدرسة بلفيا الثانوية، على المركز السادس على مستوى الجمهورية في وزن 51 كجم.

ومن جانبه، هنأ الدكتور عصام عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم ببني سويف، الطلاب الفائزين على ما حققوه من نتائج متميزة في البطولة، مؤكدًا أهمية الأنشطة الرياضية في بناء شخصية الطالب، واكتشاف المواهب وتنمية قدراته، إلى جانب دورهـا في ترسيخ قيم الالتزام والانضباط والمنافسة الإيجابية.

كما وجه مدير المديرية التهنئة للقائمين على الأنشطة الطلابية، وفي مقدمتهم أحمد عزت، مدير عام الشئون التنفيذية، و منال صالح، موجه عام التربية الرياضية، وأسرة التربية الرياضية بالمديرية، وإدارات المدارس التي حقق طلابها مراكز متقدمة، مثمنًا جهودهم في الإعداد والمتابعة ودعم الطلاب المشاركين في البطولات الرياضية.

وتأتي هذه النتائج في إطار اهتمام المديرية بتفعيل الأنشطة التربوية والرياضية، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب لإبراز مواهبهم وقدراتهم، وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في المسابقات والبطولات على المستويات المحلية والجمهورية.