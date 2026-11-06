سكرتير عام بني سويف يناقش عددا من الموضوعات والملفات خلال اجتماع اللجنة التنسيقية للسكان

عقد كامل علي غطاس، السكرتير العام اجتماعاً، باللجنة التنسيقية للسكان، لمناقشة ما تم تنفيذه من توصيات المجلس الإقليمي للسكان، واستعراض مؤشرات المحافظة السكانية، بجانب بحث المعوقات التي تواجه الجهات المعنية أثناء تنفيذ الخطة السكانية، وذلك في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بتكثيف الجهود لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية المستدامة، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية والشركاء.

جاء ذلك بحضور نجلاء الصاوي مدير عام المجلس القومي للسكان، الدكتور محمد قريبة وكيل مديرية الصحة، نيرة نبيل وحدة السكان بديوان عام المحافظة، وممثلي مديرية الأوقاف، ومنطقة وعظ الأزهر، والكنيسة، ومديريات التضامن، والتعليم، والزراعة، والشباب والرياضة، والعمل، والثقافة، وهيئة تعليم الكبار، والمركز الإعلامي، والمجلس القومي للمرأة، والقومي للأمومة والطفولة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، وبعض الجهات ذات الصلة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض ما تم تنفيذه من التوصيات الصادرة عن المجلس الإقليمي للسكان في اجتماعه السابق، والوقوف على نسب الإنجاز التي حققتها الجهات المشاركة، بجانب عرض ملخص الخطة السنوية السكانية للعام 2026/2027، والتي تتضمن عقد ندوات ولقاءات ودورات تدريبية وزيارات وقوافل ومحو أمية، وذلك بالتعاون مع الجهات الشريكة من المديريات والهيئات والجمعيات المعنية.