مدير مدرسة يضرب طالب بسيجارة إلكترونية في رقبته..وشقيقة المصاب تستنجد بـ“التعليم والداخلية”

نشرت هاجر جاب الله شقيقة طالب بمدرسة أحمد عرابي الرسمية لغات، التابعة لإدارة شمال الجيزة التعليمية استغاثة عاجلة على فيس بوك ، بشأن الاعتداء على شقيقها في المدرسة، حيث قالت في شكواها :

نتوجه بهذه الاستغاثة العاجلة بشأن واقعة اعتداء جسدي متكرر تعرض لها شقيقي مازن جاب الله محمود جاب الله طالب بالصف الثاني الإعدادي، بمدرسة أحمد عرابي الرسمية لغات، التابعة لإدارة شمال الجيزة التعليمية، على يد مدير المدرسة (ه.م.ع)، وذلك وفقًا للتفاصيل والشهادات المتعلقة بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

قالت شقيقة الطالب : في يوم الثلاثاء الموافق 3/11/2026 ، أثناء الحصة الثالثة، كان الطالب مازن جاب الله محمود لديه حصة لغة ألمانية، ولم يكن هناك مدرس داخل الفصل، فنزل الطلاب إلى فناء المدرسة ، وبعد انتهاء الحصة، عاد الطلاب إلى الفصل، وكانت الحصة الرابعة مادة ICT مع الأستاذة (ر.م)، وكانت موجودة بالفعل داخل الفصل ، وفجآة دخل مدير المدرسة (ه.م.ع) ونادى على الطالب، ثم اعتدى عليه باستخدام سيجارة إلكترونية (Vape) كانت في يده، مما تسبب في جرح بمنطقة الرقبة.

وأضافت : لم ينتهِ الأمر عند ذلك، فخلال الحصة نفسها حضر سكرتير المدرسة الأستاذ (م.ع)، واصطحب الطالب خارج الفصل لسؤاله عن أمر ما، وأثناء وجوده بالخارج، شاهده مدير المدرسة واعتدى عليه بالضرب مرة أخرى، ثم أمره بالعودة إلى الفصل، وأثناء دخوله قام بركله بقدمه في ظهره ، وحاول المدير الدخول خلف الطالب لاستكمال الاعتداء عليه، إلا أن الأستاذة (ر.م) تدخلت لمنعه من الاستمرار في ضربه.

وقالت شقيقة الطالب : في يوم الأربعاء الموافق 4/11/2026 ، حدثت مشاجرة بين الطالب (مازن) وزميله الطالب (ع.س) أثناء الحصة الرابعة لمادة Science، ولم يكن هناك مدرس داخل الفصل ، فقام الطالب (ع.س) بضرب مازن في عينه، ثم توجه إلى مدير المدرسة للشكوى منه ، وأثناء الحصة الخامسة لمادة اللغة العربية، والتي لم يكن يوجد بها مدرس أيضًا، صعد مدير المدرسة إلى الفصل، وقام بصفع الطالب مازن على وجهه أمام زملائه، وتسبب في جرحه بمنطقة الرقبة مرة أخرى، ثم جذبه وألقاه ناحية السبورة، ووجه إليه لكمة في منطقة الصدر ، ولم يكتفِ بذلك، بل وجّه إلى الطالب الآخر تهديدًا صريحًا بقوله: «إذا مازن بص لك بصّة تعالى اشتكي لي، وأنا هديهولك علقة زي دي كل يوم قدام صحابه».

وتساءلت شقيقة الطالب في اسستغاثتها : كيف نطالب الطلاب بالانتظام في الحضور إلى المدارس، ونشدد على تطبيق قواعد الغياب، بينما يوجد طالب أصبح خائفًا من الذهاب إلى مدرسته خوفًا من أن يتعرض للضرب مرة أخرى على يد مديرها؟ … كيف لشخص يتولى إدارة مؤسسة تعليمية، ومن المفترض أن يكون قدوة للطلاب، أن يحمل سيجارة إلكترونية (Vape) داخل المدرسة ويستخدمها في الاعتداء على طالب؟ وأين الرقابة على الالتزام بالتعليمات المنظمة لحظر التدخين واستخدام منتجات التبغ والسجائر الإلكترونية داخل المنشآت التعليمية؟

مناشدة لوزارة التربية والتعليم

وقالت شقيقة الطالب : إلى وزارة التربية والتعليم ، نطالب بتدخل عاجل، وفتح تحقيق مستقل في الوقائع، وعدم الاكتفاء بسماع أقوال إدارة المدرسة، مع الإستماع إلى المدرسين والطلاب الذين شهدوا ما حدث، ومراجعة كاميرات المراقبة والتحفظ على تسجيلات يومي 3 و4 نوفمبر.

مناشدة لوزارة الداخلية

وأضافت شقيقة الطالب : إلى وزارة الداخلية ونجدة الطفل ، نستغيث بكم لحماية طفل قاصر تعرض، وفقًا للبلاغ والوقائع المذكورة، لإعتداءات جسدية متكررة داخل مدرسته. نطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفحص الإصابات، وضمان عدم تعرضه لأي تهديد أو اعتداء جديد.

مناشدة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة

وناشدت شقيقة الطالب مديرية التربية والتعليم بالجيزة وإدارة شمال الجيزة التعليمية قائلة : نطالبكم بإتخاذ إجراءات عاجلة تضمن إبعاد الطالب عن أي احتكاك بالمشكو في حقه لحين انتهاء التحقيق، وضمان عدم التأثير على الشهود أو الضغط على الطالب وأسرته، ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره.

وأضافت : نحن لا نطلب استثناءً ولا معاملة خاصة، نحن نطالب بحق طفل في الأمان والكرامة والحماية ، فهذا الطالب من حقه أن يتعلم دون خوف، وأن يدخل مدرسته مطمئنًا، لا أن يذهب إليها وهو يتساءل عما إذا كان سيتعرض للضرب مرة أخرى.

وقالت : نرجو من المسؤولين التدخل قبل أن تتكرر الواقعة مع طفل آخر، ونناشد كل من يستطيع إيصال هذه الاستغاثة إلى الجهات المعنية أن يساعدنا في ذلك ، فلا نريد أن تتحول المدرسة من مكان لبناء الأجيال إلى مصدر خوف وأذى للأطفال.

خطوات رسمية من أسرة الطالب للمطالبة بحقه

وقالت شقيقة الطالب : بدأنا بالفعل اتخاذ خطوات رسمية للمطالبة بحقه ومحاسبة المسؤول عن الواقعة ، تم اتخاذ الإجراءات التالية:

تقديم شكوى رسمية إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، برقم شكوى: 13470638

تقديم بلاغ إلى لجنة الحماية بخط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، برقم بلاغ: 149209

واستكملت قائلة : نؤكد أننا مستمرون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حتى يتم التحقيق في الواقعة بشكل جاد وعادل.