فور عودته من أبيدجان.. وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالغربية ويوجه بصيانة كباري كفر الزيات

قام الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري اليوم اليوم الجمعة الموافق ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ بزيارة تفقدية لمحافظة الغربية، لمتابعة حالة المنظومة المائية بنطاق المحافظة، وذلك فور عودته من العاصمة الايفوارية ابيدجان والتى ترأس خلالها الاجتماع السادس والعشرين لمجلس حوكمة مرفق المياه الأفريقي.

وتفقد الدكتور سويلم ترعة بحر سيف، ومحطة تغذية ديما الآخذة من مصرف تلا، وترعة الباجورية بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية.

والتقى الدكتور سويلم بالمزارعين فى المنطقة وبالسيد أمين روابط هندسة قبلي كفر الزيات، والذين اشادوا بوصول مياه الرى وانتظام المناوبات على مدار العام.

واستجابة لطلب الاهالى بالمنطقة، وجه الدكتور سويلم بسرعة دراسة موقف كوبري قصطة.

كما وجه الدكتور سويلم بسرعة تنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة بكوبري كم ٧١ علي ترعة الباجورية.

كما وجه بدراسة موقف قطعة أرض منافع بحر سيف، واستغلالها بالشكل الأمثل لصالح الاهالى بالمنطقة.