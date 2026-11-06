خاص| فرصه أخيره من اتحاد الكرة تجاه حسام حسن

كشفت مصادر داخل اتحاد الكرة أن هناك اتجاه قوي داخل اتحاد الكرة لمنح حسام حسن المدير الفني للمنتخب فرصة أخيرة في معسكر نوفمبر الذى يتخلله خوض مباراتين مالاوى في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وأضاف المصدر أنه في حال حدوث أي أزمات مثل المعسكر الماضي أو عدم احتواء النجوم الكبار مثل محمد صلاح وعبد المنعم ومحمد الشناوي سيصبح قرار الإقالة أمر محسوم بعد نهاية المعسكر .

وتابع المصدر ان هذا الاتجاه جاء لضيق الوقت قبل بدء معسكر نوفمبر وبالتالي من الصعب تعيين جهاز فني جديد، ما يعني تحمل اتحاد الكرة المسئولية حال حدوث أي إخفاق.