رسالة شكر وتقدير من رئيس البرتغال لرونالدو عقب اعتزاله اللعب الدولي

وجه خوسيه مارارتينيز سيفغورو رئيس جمهوريه البرتغال رساله شكر ل كريستيانو رونالدو قائد المنتخب عقب اعتزاله اللعب الدولي

و قال :" أشكر كريستيانو رونالدو على الطريقة التي مثل بها المنتخب الوطني، وألهم بها الشعب البرتغالي، وحمل بها اسم البرتغال إلى جميع أنحاء العالم"

وتابع :" أتخيل أن هذا أحد أصعب الأيام في المسيرة الرياضية لكريستيانو رونالدو، لكنني على يقين – كما حدث في مناسبات كثيرة من قبل – بأن الشعب البرتغالي يقف إلى جانبه"

وتابع :" أعلم أيضًا أن البرتغال ستظل تعتمد على حبه للوطن؛ ذلك الحب الذي طالما تجسد في تفانيه خلال كل حصة تدريبية، وفي كل مباراة، ومع كل هدف أدخل الفرحة على قلوب الجميع"

واختتم :" تهانينا يا كريستيانو، وشكرًا جزيلًا لك"

وأعلن كريستيانو رونالدو نجم البرتغال اعتزاله كرة القدم الدولية مع منتخبه عبر مقطع فيديو نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشر رونالدو عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي رسالة وداع جاءت كالتالي : “إلى الشعب البرتغالي، حانت لحظة خلع القميص رقم 7.. بعد 23 عامًا تشرفت خلالها بتمثيل البرتغال والدفاع عن ألوانها في ملاعب العالم”.



وتابع: “لم يكن القرار سهلًا، لكن حان وقت تسليم الراية”.