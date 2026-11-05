جامعة بني سويف ضمن أفضل 100 جامعة عربية بتصنيف التايمز 2027

أعلن الدكتور طارق على ، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، تحقيق الجامعة إنجازًا جديدًا في تصنيف التايمز للجامعات العربية 2027، حيث تصدرت المركز المائة عربيًا، لتُدرج ضمن أفضل ١٠٠ جامعة عربية في هذه الدورة، كما تصدرت المركز 13 بين ٤٥ جامعة مصرية مصنّفة، في إصدار شمل ٢٦٩ مؤسسة مصنّفة من ١٧ دولة وإقليمًا.

وأوضح رئيس الجامعة،ان تصنيف التايمز للجامعات العربية يعتمد على مجموعة من المعايير الرئيسية تشمل جودة البحث العلمي وتميزه، وربط البحوث بالصناعة، والواجهة الدولية، وجودة التعليم، إلى جانب السمعة البحثية والأكاديمية. وقد عكست نتائج التصنيف المكانة العلمية المتميزة التي حققتها جامعة بني سويف على المستويين المحلي والإقليمي، في ظل استمرار جهودها في تطوير منظومة البحث العلمي والارتقاء بمستوى العملية التعليمية.

واشارت الدكتوره سماء الدق مدير مكتب التصنيف الدولي والتنمية المستدامة إلى تميز الجامعة بوجود أكثر من 56% من الأبحاث المنشورة في الربع الأول (Q1)، كما يبلغ متوسط معدل الاستشهاد 24.5 استشهادًا لكل بحث، فيما وصل معدل الاستشهاد النوعي FWCI إلى (2.74).



وتعد هذه المقاييس خلال السنوات الخمس الأخيرة مؤشرًا يؤكد تميز الباحثين بالجامعة في مختلف التخصصات العلمية، فضلًا عن امتلاك الجامعة شبكة متميزة من التعاون الدولي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بما يعزز من حضورها الأكاديمي والبحثي على الساحة العالمية.

