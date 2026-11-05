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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

750 جنيهًا حافز أداء شهري.. تفاصيل حزمة المزايا المالية الجديدة للعاملين بالقطاع الصحي

هجرة الأطباء ونقص الكوادر.. هل تنجح حوافز الحكومة في تحسين أوضاع القطاع الصحي؟
هجرة الأطباء ونقص الكوادر.. هل تنجح حوافز الحكومة في تحسين أوضاع القطاع الصحي؟
الديب أبوعلي

تضع أزمة هجرة الأطباء ونقص الكوادر الطبية داخل المنشآت الصحية ملف تحسين الأوضاع المالية والمهنية للعاملين بالقطاع الصحي أمام اختبار مهم، لا يتعلق فقط بزيادة الدخول، وإنما بقدرة الدولة على توفير بيئة عمل مناسبة تضمن استقرار الأطباء، وتحافظ على الكفاءات التي أنفقت مصر سنوات طويلة في تعليمها وتأهيلها، وتدعم في الوقت نفسه جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

حافز أداء شهريًا بقيمة 750 جنيهًا

وفي إطار التحركات الحكومية لتحسين أوضاع العاملين بالقطاع الصحي، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بناءً على موافقة مجلس الوزراء، قرارًا بإقرار مزايا مالية جديدة لأعضاء المهن الطبية، تتضمن حافز أداء شهريًا بقيمة 750 جنيهًا، إلى جانب مكافآت إضافية مقابل الجهود غير العادية المبذولة في نوبتجيات السهر والمبيت، للفئات المخاطبة بأحكام القانون رقم (14) لسنة 2014.

وربط القرار استحقاق حافز الأداء بمعايير تقييم تشمل عدد أيام الحضور الفعلي والجهود المبذولة في العمل، بحيث يحصل المستحق على كامل قيمة الحافز حال تقييم أدائه بنسبة 90% فأكثر، و85% لمن تتراوح نسبة تقييمهم بين 70% وأقل من 90%، و50% لمن تتراوح نسبة تقييمهم بين 50% وأقل من 70%، بينما لا يستحق الحافز من يقل تقييم أدائه عن 50%.

كما شملت المزايا مكافآت إضافية عن نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء بمختلف درجاتهم الوظيفية، والصيادلة، وأخصائيي وفنيي التمريض، وأخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية، والفنيين الصحيين، وفقًا لاحتياجات العمل.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه أهمية ملف الاحتفاظ بالكفاءات الطبية داخل مصر، في ظل أرقام تعكس حجم التحديات التي تواجه القطاع الصحي؛ إذ أوردت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير نشرته يناير 2026، أن 11 ألفًا و536 طبيبا استقالوا من العمل بالقطاع الحكومي خلال الفترة من 2019 حتى مارس 2022، وفقًا لبيانات نقابة الأطباء، كما أشارت إلى هجرة نحو 7 آلاف طبيب مصري للعمل بالخارج خلال عام 2023 وحده.

ولا تعني هذه الأرقام أن جميع الأطباء المستقيلين غادروا البلاد، لكنها تكشف عن حجم الضغوط التي تعرض لها القطاع الحكومي، بالتزامن مع اتجاه آلاف الأطباء إلى البحث عن فرص مهنية خارج مصر.

وفي هذا السياق، يرى الدكتور أبو بكر القاضي، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، أن ملف هجرة الأطباء والكفاءات الطبية لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد قضية تتعلق بزيادة الدخول، وإنما يحتاج إلى رؤية متكاملة لتحسين بيئة العمل داخل المستشفيات والمنشآت الصحية، وتوفير الإمكانات الطبية اللازمة، وضمان الحماية المهنية والقانونية للأطباء، وتحسين فرص التدريب والترقي، وتوفير مسارات مهنية واضحة تضمن الاستقرار والتطور الوظيفي.

ويشير القاضي إلى أن توفير بيئة عمل آمنة ومحفزة وجاذبة للأطباء وباقي أعضاء المهن الطبية يمثل أحد أهم العوامل التي تساعد على الاحتفاظ بالكفاءات داخل مصر، والحد من اتجاه أعداد كبيرة منهم إلى البحث عن فرص عمل بالخارج، مؤكدًا أن الدولة أنفقت الكثير على تعليم وتأهيل هذه الكوادر، ومن الضروري الاستفادة من خبراتها والحفاظ عليها داخل المنظومة الصحية.

ولا يرتبط ملف الهجرة بمستوى الدخول وحده، إذ تشير دراسة مستقلة عن الأطباء المصريين العاملين بالخارج، أُجريت عام 2024، إلى أن انخفاض الأجور وسوء ظروف العمل ونقص الأجهزة والمستلزمات الطبية كانت من بين العوامل التي دفعت أطباء إلى مغادرة البلاد، وهو ما يعزز أهمية الجمع بين الحوافز المالية وتطوير بيئة العمل باعتبارهما مسارين متكاملين.

ومن جانبه، يلفت الدكتور محمود حمدي، الأمين العام المساعد لاتحاد نقابات المهن الطبية، إلى أن تطوير المنظومة الصحية لا يتوقف عند توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية أو إنشاء المستشفيات، وإنما يرتبط بشكل أساسي بالعنصر البشري الذي يمثل العمود الفقري لأي نظام صحي ناجح.

 

حزمة حوافز للعاملين بالقطاع الصحي 

ويؤكد حمدي، أن العاملين بالمستشفيات والمنشآت الصحية يتحملون أعباء كبيرة ويتعاملون مع الحالات الطبية والإنسانية على مدار الساعة، الأمر الذي يستدعي الاهتمام المستمر بأوضاعهم المالية والمهنية، والتوسع في برامج تحسين الدخول، ومراجعة الحوافز والمكافآت بصورة دورية بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

ويضع الأمين العام المساعد أهمية خاصة لتطوير بيئة العمل داخل المؤسسات الصحية، من خلال توفير الحماية للأطقم الطبية، وتحسين ظروف العمل، وتطوير فرص التدريب والتأهيل، وتحقيق الاستقرار الوظيفي، معتبرًا أن هذه الإجراءات تمثل عناصر أساسية للحد من هجرة الكفاءات وتشجيع الأطباء على مواصلة العمل داخل وطنهم.

وعلى مستوى التحركات الحكومية، لم يقتصر الأمر على القرار الأخير، إذ أعلنت وزارة الصحة والسكان، في أكتوبر 2026، مستهدفات تتضمن زيادة متوسط حوافز العاملين بالقطاع الصحي بنسبة لا تقل عن 50% بحلول العام المالي 2029 /2030، على أن يتم تنفيذ الزيادة تدريجيًا لضمان استدامتها ضمن الموازنة العامة للدولة، إلى جانب زيادة بدلات النوبتجيات بنسبة 25% وتعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية بنسبة 50%.

كما سبق أن أعلنت هيئة الرعاية الصحية، في يناير 2025، دراسة مقترحات لتعديل هيكل أجور الأطقم الطبية وإضافة حزمة من الحوافز لمواجهة ظاهرة هجرة الأطباء واستبقاء الكوادر الطبية داخل مصر، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية.

وتكشف هذه التحركات عن إدراك أهمية العنصر البشري في خطط تطوير القطاع الصحي، إلا أن التحدي يظل في تحويل المستهدفات والقرارات إلى تحسن ملموس ومستدام في ظروف عمل الأطقم الطبية، خاصة في ظل ما تتحمله المستشفيات من أعباء تشغيلية واحتياجات متزايدة.

وفيما يتعلق بالاستقرار المالي والعدالة في توزيع المزايا، يرى الدكتور الحسيني عوض، أمين صندوق اتحاد نقابات المهن الطبية، أن تحسين الأوضاع الاقتصادية للعاملين بالقطاع الصحي يمثل ضرورة لا يمكن فصلها عن خطط تطوير المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويؤكد عوض أن التقدير المالي لأعضاء المهن الطبية يجب أن يكون جزءًا من سياسة مستمرة تستهدف تحقيق الاستقرار المادي والمهني، وليس مجرد إجراءات مؤقتة، مشددًا على أهمية استمرار مراجعة منظومة الحوافز والمكافآت وتطويرها بما يتناسب مع طبيعة كل تخصص وحجم المسؤوليات والأعباء الملقاة على عاتق العاملين، مع تحقيق العدالة في توزيع المزايا المالية بين مختلف الفئات.

كما يربط أمين صندوق الاتحاد بين الحفاظ على الكوادر الطبية المصرية وتوفير حزمة متكاملة من المزايا والضمانات، تشمل تحسين الدخول، وتطوير المستشفيات، وتوفير المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء العمل بكفاءة، إلى جانب التدريب المستمر والتأهيل المهني.

وتظل قضية تحسين أوضاع الأطباء والعاملين بالقطاع الصحي مرتبطة بعدة ملفات متداخلة، في مقدمتها الأجور والحوافز، وتوافر الإمكانات الطبية، والحماية القانونية والمهنية، والتدريب والتأهيل، والاستقرار الوظيفي، وهي ملفات لا يمكن معالجة أحدها بمعزل عن الآخر.

وبينما يمثل قرار حافز الأداء والمكافآت الإضافية خطوة في مسار تحسين الأوضاع المالية، فإن نجاح جهود الدولة في الحد من هجرة الكفاءات الطبية سيظل مرهونًا بقدرتها على استكمال هذه الخطوات بسياسات مستدامة تجعل العمل داخل المستشفيات المصرية خيارًا مهنيًا واقتصاديًا جاذبًا للأطباء، وتحافظ على حق المواطن في الحصول على خدمة صحية جيدة.

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