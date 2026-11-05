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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم: إعادة فتح رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية حتى 8 نوفمبر

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا عاجلا أعلنت خلاله أنه في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مصلحة الطلاب، وإتاحة الفرصة أمام جميع الطلاب لاستكمال إجراءات التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية، قررت الوزارة إعادة فتح الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل استمارة التقدم للامتحانات، اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 5 نوفمبر وحتى يوم الأحد الموافق 8 نوفمبر الجاري.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانها : يأتي هذا الإجراء لإتاحة الفرصة أمام الطلاب الذين لم يتمكنوا من تسجيل الاستمارة الإلكترونية خلال الفترة المحددة سابقًا.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 متاح على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ليتمكن جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي بمختلف محافظات الجمهورية من تسجيل بيانات التقدم لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2027 

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 ، يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي 2027 الآن من الدخول عليه من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/login 

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2027 الترم الأول 

قررا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تُعقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2027 الترم الأول ، خلال الفترة من 16 يناير 2027 وحتى 21 يناير 2027.

استمارة الشهادة الإعدادية 2027 استمارة الشهادة الإعدادية الشهادة الإعدادية 2027 وزارة التربية والتعليم

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