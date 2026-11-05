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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أبدت إعجابها بكنوز «توت عنخ آمون».. رئيسة سلوفينيا تزور المتحف المصري الكبير وقرينها يستكشف الهرم الأكبر.. صور

الدكتورة ناتاشا بيرتس موسار رئيسة جمهورية سلوفينيا
الدكتورة ناتاشا بيرتس موسار رئيسة جمهورية سلوفينيا
محمد الاسكندرانى

استقبل المتحف المصري الكبير، الدكتورة ناتاشا بيرتس موسار رئيسة جمهورية سلوفينيا، وقرينها، وذلك على هامش زيارتهما الرسمية إلى جمهورية مصر العربية، فيما قام قرين الرئيسة بزيارة خاصة إلى منطقة أهرامات الجيزة شملت الهرم الأكبر من الداخل.

المتحف المصري الكبير 

وكان في استقبال رئيسة سلوفينيا وقرينها بالمتحف المصري الكبير الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، بحضور الدكتور خالد حسن، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الأثرية.

وشملت الجولة بالمتحف الساحة الخارجية، والبهو الرئيسي، والدرج العظيم، وصولًا إلى قاعات الملك توت عنخ آمون.

وأبدت رئيسة سلوفينيا اهتمامًا خاصًا بالقناع الذهبي للملك توت عنخ آمون، والأواني الكانوبية، والمقاصير الخاصة بتوابيت الملك الشاب، حيث توقفت أمام هذه القطع للتعرف على تفاصيلها، وما تعكسه من براعة فنية ودقة في التنفيذ وثراء الحضارة المصرية القديمة.

وأعربت الدكتورة ناتاشا بيرتس موسار عن إعجابها بالتجربة المتحفية الفريدة التي يتيحها المتحف، والتي تُمكّن الزائر من التعرف على جوانب متعددة من الإرث الحضاري والفني والإنساني لمصر، مشيدةً بجهود المتحف في إتاحة هذا التراث للأجيال الحالية والقادمة. وفي ختام الزيارة، تم تبادل الهدايا التذكارية.

وفي سياق متصل، استقبل الدكتور أشرف محيي الدين، مدير عام آثار الجيزة، قرين رئيسة جمهورية سلوفينيا خلال زيارته الخاصة إلى منطقة أهرامات الجيزة، والتي شملت زيارة الهرم الأكبر من الداخل.

وأعرب قرين الرئيسة عن إعجابه الشديد بعظمة الحضارة المصرية القديمة، وضخامة الهرم ودقة بنائه، كما استمع إلى شرح مفصل حول أساليب البناء، والمعتقدات الدينية، والفلسفة والمغزى من تشييده، معربًا عن سعادته بهذه التجربة الاستثنائية التي أتاحت له فرصة التعرف عن قرب على أحد أعظم المعالم الأثرية في العالم واستكشاف أسرار بنائه.

المتحف المصري الكبير الدكتورة ناتاشا بيرتس رئيسة جمهورية سلوفينيا مصر المتحف الكبير

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