سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك .. تحركات جديدة أمام الجنيه

تباينت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بين البنوك العاملة في القطاع المصرفي خلال تعاملات اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026، مع استمرار تداول العملة الأمريكية دون مستوى 55 جنيهًا في عدد كبير من البنوك، وفق آخر تحديثات أسعار الصرف.

وسجل الدولار مستويات متفاوتة بين البنوك، وسط استمرار التراجع الذي شهده خلال تعاملات أمس الأربعاء، عندما انخفض بنسبة 1.1% لليوم الثاني على التوالي.

قائمة أسعار الدولار في البنوك المصرية

مصرف أبوظبي الإسلامي: 55.31 جنيه للشراء و55.41 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 54.67 جنيه للشراء و54.77 جنيه للبيع.

بنك مصر: 54.67 جنيه للشراء و54.77 جنيه للبيع.

العربي الإفريقي الدولي: 54.67 جنيه للشراء و54.77 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 54.65 جنيه للشراء و54.75 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 54.65 جنيه للشراء و54.75 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 54.65 جنيه للشراء و54.75 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني: 54.65 جنيه للشراء و54.75 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 54.65 جنيه للشراء و54.75 جنيه للبيع.

بنك البركة: 54.65 جنيه للشراء و54.75 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 54.64 جنيه للشراء و54.74 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 54.63 جنيه للشراء و54.73 جنيه للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: 54.63 جنيه للشراء و54.73 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 54.61 جنيه للشراء و54.71 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 54.60 جنيه للشراء و54.70 جنيه للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: 54.60 جنيه للشراء و54.70 جنيه للبيع.

بنك أبوظبي الأول: 54.60 جنيه للشراء و54.70 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 54.60 جنيه للشراء و54.70 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم

بلغ متوسط سعر الدولار وفق البيانات الواردة نحو 54.72 جنيه، فيما سجل أعلى سعر للشراء 55.31 جنيه، وأقل سعر للبيع 54.70 جنيه.