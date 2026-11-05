طهران: الادعاءات بشأن وجود خبراء عسكريين إيرانيين في اليمن غير مقبولة

نفت وزارة الخارجية الإيرانية، الخميس، بشدة الادعاءات المتداولة بشأن وجود خبراء عسكريين إيرانيين في اليمن، مؤكدة رفضها لما وصفته بالاتهامات المتعلقة بوجود عناصر عسكرية تابعة لطهران داخل الأراضي اليمنية.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن الادعاءات بشأن وجود خبراء عسكريين إيرانيين في اليمن غير مقبولة، مشددة على نفيها القاطع لهذه المزاعم، في وقت تتزايد فيه التصريحات والتحذيرات الإقليمية بشأن الدور الإيراني في التطورات العسكرية والأمنية بالمنطقة.

ويأتي الموقف الإيراني في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد الاهتمام الدولي بطبيعة الدعم العسكري والتقني الذي تتلقاه الأطراف المسلحة في اليمن، وانعكاسات ذلك على أمن المنطقة والممرات البحرية.