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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أسامة حسني يكشف سر استبعاد محمد هاني من مباريات الأهلي الأخيرة

أسامه حسنى و محمد هانى
أسامه حسنى و محمد هانى
محمد بدران   -  
نورهان عادل

كشف أسامة حسني، نجم الأهلي السابق، عن أسباب استبعاد محمد هاني من مباريات الفريق الأحمر الأخيرة، موضحًا أن القرار لم يكن مرتبطًا بأزمة تجديد عقد اللاعب مع النادي.

وقال أسامة حسني، في تصريحات تلفزيونية، إن استبعاد محمد هاني جاء لأسباب فنية، وليس بسبب عدم رغبته في تجديد عقده مع الأهلي، مشيرًا إلى أن ملف التجديد كان يشغل تفكير اللاعب خلال المباريات الماضية.

وأضاف أن الجهاز الفني كان يرغب في إبعاد محمد هاني عن المشاركة في مباراة أو مباراتين، حتى يتمكن من الهدوء والتركيز مجددًا، قبل العودة للمشاركة مع الفريق بصورة طبيعية.

موعد مباراة الأهلي والسكة الحديد في كأس مصر

ويستعد الأهلي لمواجهة السكة الحديد، يوم السبت الموافق 7 نوفمبر 2026، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر موسم 2026-2027.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يسعى الفريق الأحمر لتحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16، ومواصلة مشواره في البطولة.

الأهلي يسعى لاستعادة لقب كأس مصر

ويدخل الأهلي منافسات النسخة الحالية من كأس مصر بطموح استعادة اللقب، بعدما ودع النسخة الماضية موسم 2025-2026 من دور الـ32، إثر خسارته أمام المصرية للاتصالات بنتيجة 2-1، في مفاجأة مدوية بالبطولة.

ويأمل الفريق الأحمر في تجاوز عقبة السكة الحديد وتجنب تكرار سيناريو الخروج المبكر، من أجل مواصلة المنافسة على اللقب وإضافة بطولة جديدة إلى خزائنه.

أسامة حسني الأهلي محمد هاني

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