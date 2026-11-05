هديك تمنها وبزيادة.. شاب يستغيث لإعادة البطة «سوسن» بعد سرقتها من أمام منزل والدته

أثار شاب يُدعى علاء الحصري حالة من التعاطف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشف عن سرقة البطة «سوسن» من أمام منزل والدته، معبرًا عن حزنه الشديد لاختفائها، خاصة أنها أصبحت جزءًا من حياة الأسرة، وارتبطت بوالدته بعلاقة خاصة.

ونشر علاء الحصري تفاصيل الواقعة عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك»، موضحًا أن «سوسن» عاشت معهم منذ أن كانت صغيرة للغاية، ولم يكن بجسدها سوى الجلد دون ريش، حتى إن الجيران نصحوا بالتخلص منها اعتقادًا منهم بأنها لن تعيش، لكنها كبرت بمرور الوقت وأصبحت فردًا من أفراد الأسرة.

وأكد الشاب أن سرقة البطة تسببت في بكاء والدته وحزن جميع أفراد الأسرة، مشيرًا إلى أنها اعتادت الاستيقاظ يوميًا على استقبال «سوسن» وتقديم الطعام لها، كما كانت البطة ترفض تناول الطعام عندما تشعر بتعب والدته، وهو ما زاد من قوة العلاقة بينهما.

ووجه علاء رسالة إلى الشخص الذي استولى على البطة، مؤكدًا أنه لا يمانع في إعادتها دون أي مشكلات، بل إنه مستعد لدفع ثمنها وأكثر، لأن الأسرة لم تكن تنوي تناولها، وإنما كانت تعتبرها فردًا منها.

كما ناشد الجميع عدم شراء البطة إذا عُرضت للبيع، مطالبًا من أخذها بإعادتها وتركها أمام المنزل، مؤكدًا أن ما حدث لم يكن مجرد سرقة بطة، بل تسبب في حزن والدته التي تعلقت بها بشدة.

واختتم الشاب رسالته بكلمات مؤثرة تعكس مدى تعلق الأسرة بها، قائلًا: «اللي بيدخل وسطنا بيبقى واحد مننا حتى لو كان بطة».