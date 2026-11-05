أسعار السجائر الآن بعد الزيادة.. ميريت بـ121 جنيهًا ومارلبورو بـ109

يبحث عدد كبير من المدخنين عن أسعار السجائر اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026، بعد بدء تطبيق قائمة الأسعار الجديدة لمنتجات شركة فيليب موريس مصر، والتي تضمنت تعديلات على أسعار عدد من الأصناف، بزيادات وصلت إلى 10 جنيهات للعبوة.

وأعلنت الشركة الأسعار الجديدة لمنتجاتها، والتي شملت سجائر ميريت ومارلبورو وL&M، إلى جانب منتجات التبغ المسخن TEREA وHEETS.

أسعار سجائر فيليب موريس اليوم

جاءت أسعار منتجات فيليب موريس مصر بعد الزيادة على النحو التالي:

سجائر ميريت: 121 جنيهًا للعبوة.

سجائر مارلبورو: 109 جنيهات للعبوة.

سجائر مارلبورو كرافتد: 79 جنيهًا للعبوة.

سجائر L&M: 88 جنيهًا للعبوة.

أسعار منتجات التبغ المسخن

وشملت القائمة الجديدة أسعار منتجات التبغ المسخن، وجاءت كالتالي:

TEREA: 88 جنيهًا للعبوة.

TEREA Capsules: 93 جنيهًا للعبوة.

HEETS: 69 جنيهًا للعبوة.

موعد تطبيق أسعار السجائر الجديدة

بدأ تطبيق قائمة الأسعار الجديدة اعتبارًا من اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026، وفق إعلان شركة فيليب موريس مصر، وشملت القائمة زيادات متفاوتة على عدد من الأصناف، بينما استقرت أسعار منتجات أخرى دون تغيير.