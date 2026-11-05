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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع أسعار السجائر.. بين 6 و10 جنيهات للعلبة

السجاير
السجاير
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار السجائر  ارتفاعًا جديدًا اعتبارًا من الخميس 5 نوفمبر 2026، وفق قائمة الأسعار الجديدة التي أعلنت وشملت الزيادات علامات تجارية من بينها ميريت ومارلبورو وL&M ومنتجات التبغ المسخن.

وتراوحت الزيادات المعلنة بين 6 و10 جنيهات للعبوة، مقارنة بآخر قائمة أسعار منشورة في فبراير 2026، مع تثبيت أسعار بعض الأصناف الأخرى.

زيادة أسعار ميريت ومارلبورو

تصدرت سجائر ميريت قائمة الزيادات، بعدما ارتفع سعر العبوة من 111 جنيهًا إلى 121 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

كما ارتفع سعر سجائر مارلبورو من 102 جنيه إلى 109 جنيهات، بزيادة 7 جنيهات للعبوة.

أسعار L&M ومنتجات التبغ المسخن

وشملت الزيادات منتجات أخرى، حيث ارتفع سعر سجائر L&M من 82 جنيهًا إلى 88 جنيهًا، بزيادة 6 جنيهات.

كما زاد سعر TEREA من 82 جنيهًا إلى 88 جنيهًا، وارتفع سعر TEREA Capsules من 87 جنيهًا إلى 93 جنيهًا، بزيادة 6 جنيهات لكل منهما.

أصناف لم تشهد زيادة في الأسعار

في المقابل، لم تشمل التعديلات جميع المنتجات، إذ استقر سعر مارلبورو كرافتد عند 79 جنيهًا، وسعر HEETS عند 69 جنيهًا للعبوة، دون تغيير مقارنة بالقائمة السابقة.

وتعكس القائمة الجديدة اختلاف نسب الزيادة بين العلامات التجارية، مع بدء تطبيق الأسعار المعلنة اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026.

اسعار السجائر اسعار السجاير زيادة السجاير

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