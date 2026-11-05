الدولار يكسر حاجز 53 جنيهًا.. تراجع جديد في أسعار الصرف بالبنوك

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، الخميس 5 نوفمبر 2026، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف المنشورة بالبنوك العاملة في السوق المصرفية، مع تفاوت مستويات الشراء والبيع من بنك لآخر.

وسجل الدولار في البنك التجاري الدولي أعلى سعر شراء ضمن البنوك الواردة في القائمة عند 54.68 جنيه، بينما بلغ أقل سعر بيع 54.74 جنيه في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة.

سعر الدولار اليوم في 15 بنكًا

جاءت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري وفق آخر تحديث متاح على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري: 54.63 جنيه للشراء، و54.74 جنيه للبيع.

54.63 جنيه للشراء، و54.74 جنيه للبيع. بنك مصر: 54.64 جنيه للشراء، و54.74 جنيه للبيع.

54.64 جنيه للشراء، و54.74 جنيه للبيع. بنك القاهرة: 54.65 جنيه للشراء، و54.74 جنيه للبيع.

54.65 جنيه للشراء، و54.74 جنيه للبيع. البنك التجاري الدولي CIB: 54.68 جنيه للشراء، و54.76 جنيه للبيع.

54.68 جنيه للشراء، و54.76 جنيه للبيع. بنك قناة السويس: 54.68 جنيه للشراء، و54.79 جنيه للبيع.

54.68 جنيه للشراء، و54.79 جنيه للبيع. البنك العقاري المصري العربي: 54.63 جنيه للشراء، و54.75 جنيه للبيع.

54.63 جنيه للشراء، و54.75 جنيه للبيع. البنك الزراعي المصري: 54.64 جنيه للشراء، و54.75 جنيه للبيع.

54.64 جنيه للشراء، و54.75 جنيه للبيع. بنك التنمية الصناعية: 54.65 جنيه للشراء، و54.75 جنيه للبيع.

54.65 جنيه للشراء، و54.75 جنيه للبيع. المصرف المتحد: 54.63 جنيه للشراء، و54.76 جنيه للبيع.

54.63 جنيه للشراء، و54.76 جنيه للبيع. بنك الإسكندرية: 54.64 جنيه للشراء، و54.79 جنيه للبيع.

54.64 جنيه للشراء، و54.79 جنيه للبيع. ميدبنك: 54.64 جنيه للشراء، و54.78 جنيه للبيع.

54.64 جنيه للشراء، و54.78 جنيه للبيع. التجاري وفا بنك: 54.66 جنيه للشراء، و54.74 جنيه للبيع.

54.66 جنيه للشراء، و54.74 جنيه للبيع. بنك saib: 54.64 جنيه للشراء، و54.77 جنيه للبيع.

54.64 جنيه للشراء، و54.77 جنيه للبيع. كريدي أجريكول مصر: 54.65 جنيه للشراء، و54.79 جنيه للبيع.

54.65 جنيه للشراء، و54.79 جنيه للبيع. بنك الإمارات دبي الوطني: 54.63 جنيه للشراء، و54.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 54.62 جنيه للشراء و54.73 جنيه للبيع، وفق التحديث المنشور ضمن أسعار العملات بالبنوك المصرية.

وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الصرف قابلة للتغير على مدار التعاملات، لذلك يُنصح بمراجعة السعر المعلن من البنك قبل إجراء عمليات البيع أو الشراء.