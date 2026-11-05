647 مليون دولار صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية إلى الهند خلال 9 أشهر

حققت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية إلى السوق الهندي نموًا قياسيًا خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، لتسجل نحو 647 مليون دولار، مقابل 206.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بمعدل نمو بلغ 214%، وبزيادة تجاوزت 440 مليون دولار.

وكشف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن الهند جاءت في المركز الثالث ضمن أكبر 10 أسواق مستوردة للمنتجات المصرية بالقطاع، بما يعكس تنامي أهمية السوق الهندي في خريطة الصادرات المصرية، والفرص المتاحة أمام الشركات لتعزيز نفاذ منتجاتها إلى الأسواق الآسيوية.

وقال المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن الطفرة التي شهدتها الصادرات المصرية إلى الهند تعكس قدرة الشركات المحلية على تلبية احتياجات الأسواق الدولية، وتؤكد أهمية السوق الهندي باعتباره أحد الأسواق الاستراتيجية الواعدة التي يمكن البناء عليها لتحقيق مزيد من النمو التصديري.

وأضاف أن السوق الهندي يمتلك فرصًا كبيرة أمام المنتجات المصرية، في ظل تنوع احتياجاته الصناعية، مشيرًا إلى اهتمام المجلس بتعزيز العلاقات التجارية مع الأسواق الآسيوية، وفتح قنوات اتصال مباشرة بين الشركات المصرية والمستوردين الهنود.

الأسمدة تستحوذ على 86.2% من صادرات مصر إلى الهند

وأظهرت بيانات المجلس التصديري أن صادرات الأسمدة استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية إلى الهند، بقيمة بلغت نحو 557.9 مليون دولار، بما يمثل 86.2% من إجمالي الصادرات.

وجاءت الكيماويات غير العضوية في المركز الثاني بقيمة 34.6 مليون دولار، تلتها منتجات البتروكيماويات بنحو 30.7 مليون دولار، ثم الكيماويات المتنوعة بقيمة 17.2 مليون دولار.

وشملت قائمة المنتجات المصرية المصدرة إلى السوق الهندي أيضًا الأحبار والدهانات، واللدائن والبلاستيك، والمواد اللاصقة، والكيماويات العضوية، والزجاج، والمطاط، والخلايا الجافة والبطاريات، والمنظفات.

وأكد أبو المكارم أن استحواذ الأسمدة على النسبة الأكبر من الصادرات يعكس أهمية هذا المنتج في العلاقات التجارية بين مصر والهند، لافتًا إلى أن تنويع قائمة المنتجات المصدرة يمثل فرصة لزيادة قيمة الصادرات وتوسيع قاعدة المنتجات المصرية بالسوق الهندي.

المجلس التصديري يستهدف توسيع الشراكات التجارية مع الهند

وأشار رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة إلى أن استراتيجية المجلس خلال المرحلة المقبلة تستهدف تعزيز الترويج للمنتجات المصرية في الأسواق الآسيوية، من خلال المشاركة في المعارض الدولية، وتنظيم البعثات التجارية، وعقد لقاءات ثنائية تجمع المصدرين المصريين بالمستوردين الدوليين.

وأضاف: «هدفنا هو تحويل مؤشرات النمو القوية إلى شراكات تجارية طويلة الأجل، مع العمل على توسيع قاعدة المنتجات المصرية المصدرة إلى الهند، واستكشاف فرص جديدة أمام الشركات، بما يعزز مكانة مصر كمورد موثوق للمنتجات الكيماوية والأسمدة في الأسواق العالمية».

وأكد أبو المكارم، بصفته رئيس مجلس الأعمال المصري الهندي، أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم لقاءات موسعة لدعم حركة التجارة بين مصر والهند، وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن السوق الهندي يمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة المجلس لتنويع الأسواق التصديرية، والاستفادة من الفرص التجارية المتاحة في آسيا، بما يدعم استمرار نمو صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال الفترة المقبلة.