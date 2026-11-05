قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد نفاد التذاكر.. أنغام تلتقي جمهورها في ليلة ثانية بأوبرا العاصمة الجديدة
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 6 نوفمبر
الدفاع الروسية تعلن تدمير 142 مسيّرة أوكرانية خلال الليل
مفاجأة سارة.. الحكومة تستعد لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه
الطقس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار غزيرة تضرب بعض المحافظات
يصل لـ 4 آلاف جنيه شهريا.. تفاصيل إقرار "حافز الجدارات" للمعلمين وإشادة نقابة المهن التعليمية
كيفية صلاة الجمعة للمسافر؟.. دار الإفتاء توضح
إنجاز عالمي جديد.. المتحف المصري الكبير يحصد جائزة "بايستوم 2026" للسياحة الأثرية بإيطاليا
رغم اعتراض السكان.. ترامب يحصل على الضوء الأخضر لبناء قوس نصر ضخم في واشنطن
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026
البرميل تجاوز 100 دولار.. إرتفاع العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين
أبو العروسة.. فرحة ورقص محمد بركات بعد رؤية ابنته بفستان الزفاف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

647 مليون دولار صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية إلى الهند خلال 9 أشهر

خالد أبو المكارم
خالد أبو المكارم
ولاء عبد الكريم

حققت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية إلى السوق الهندي نموًا قياسيًا خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، لتسجل نحو 647 مليون دولار، مقابل 206.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بمعدل نمو بلغ 214%، وبزيادة تجاوزت 440 مليون دولار.

وكشف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن الهند جاءت في المركز الثالث ضمن أكبر 10 أسواق مستوردة للمنتجات المصرية بالقطاع، بما يعكس تنامي أهمية السوق الهندي في خريطة الصادرات المصرية، والفرص المتاحة أمام الشركات لتعزيز نفاذ منتجاتها إلى الأسواق الآسيوية.

وقال المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن الطفرة التي شهدتها الصادرات المصرية إلى الهند تعكس قدرة الشركات المحلية على تلبية احتياجات الأسواق الدولية، وتؤكد أهمية السوق الهندي باعتباره أحد الأسواق الاستراتيجية الواعدة التي يمكن البناء عليها لتحقيق مزيد من النمو التصديري.

وأضاف أن السوق الهندي يمتلك فرصًا كبيرة أمام المنتجات المصرية، في ظل تنوع احتياجاته الصناعية، مشيرًا إلى اهتمام المجلس بتعزيز العلاقات التجارية مع الأسواق الآسيوية، وفتح قنوات اتصال مباشرة بين الشركات المصرية والمستوردين الهنود.

الأسمدة تستحوذ على 86.2% من صادرات مصر إلى الهند

وأظهرت بيانات المجلس التصديري أن صادرات الأسمدة استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية إلى الهند، بقيمة بلغت نحو 557.9 مليون دولار، بما يمثل 86.2% من إجمالي الصادرات.

وجاءت الكيماويات غير العضوية في المركز الثاني بقيمة 34.6 مليون دولار، تلتها منتجات البتروكيماويات بنحو 30.7 مليون دولار، ثم الكيماويات المتنوعة بقيمة 17.2 مليون دولار.

وشملت قائمة المنتجات المصرية المصدرة إلى السوق الهندي أيضًا الأحبار والدهانات، واللدائن والبلاستيك، والمواد اللاصقة، والكيماويات العضوية، والزجاج، والمطاط، والخلايا الجافة والبطاريات، والمنظفات.

وأكد أبو المكارم أن استحواذ الأسمدة على النسبة الأكبر من الصادرات يعكس أهمية هذا المنتج في العلاقات التجارية بين مصر والهند، لافتًا إلى أن تنويع قائمة المنتجات المصدرة يمثل فرصة لزيادة قيمة الصادرات وتوسيع قاعدة المنتجات المصرية بالسوق الهندي.

المجلس التصديري يستهدف توسيع الشراكات التجارية مع الهند

وأشار رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة إلى أن استراتيجية المجلس خلال المرحلة المقبلة تستهدف تعزيز الترويج للمنتجات المصرية في الأسواق الآسيوية، من خلال المشاركة في المعارض الدولية، وتنظيم البعثات التجارية، وعقد لقاءات ثنائية تجمع المصدرين المصريين بالمستوردين الدوليين.

وأضاف: «هدفنا هو تحويل مؤشرات النمو القوية إلى شراكات تجارية طويلة الأجل، مع العمل على توسيع قاعدة المنتجات المصرية المصدرة إلى الهند، واستكشاف فرص جديدة أمام الشركات، بما يعزز مكانة مصر كمورد موثوق للمنتجات الكيماوية والأسمدة في الأسواق العالمية».

وأكد أبو المكارم، بصفته رئيس مجلس الأعمال المصري الهندي، أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم لقاءات موسعة لدعم حركة التجارة بين مصر والهند، وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن السوق الهندي يمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة المجلس لتنويع الأسواق التصديرية، والاستفادة من الفرص التجارية المتاحة في آسيا، بما يدعم استمرار نمو صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال الفترة المقبلة.

الصادرات المصرية صادرات الكيماويات الصادرات الأسمدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

"صدى البلد" تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيًا

صدى البلد تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيا

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

بعد توصية 67 نائبا لـ آيزنكوت.. رئيس دولة الإحتلال يعلن موعد تكليف رئيس الحكومة الجديدة

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح..

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح.. صور

ميدو

785 دولارا.. تطورات أزمة ميدو مع الزمالك بعد الشكاوي الأخيرة

نيافة الأنبا مارك

رسامة قمص بإيبارشية باريس وشمالي فرنسا بيد الأنبا مارك

ترشيحاتنا

الحالة المرورية

الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة صباح اليوم

إسعاف

مصرع 3 شباب وإصابة رابع في تصادم موتوسيكلين بطوخ

المتهمين

راكبين توك توك.. القبض على شخصين سرقا جوالين أسمنت بسوهاج

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

بجمبسوت.. هاندا أرتشيل تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد