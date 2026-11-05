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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مستثمرو العاشر يطالبون بتثبيت أسعار المواد الخام عاماً وتمويل التوسعات الصناعية

جانب من الحضور
جانب من الحضور
علياء فوزى

عقدت جمعية مستثمري العاشر من رمضان، برئاسة الدكتور سمير عارف، اجتماعاً موسعاً بحضور الدكتور أيمن البياع، مساعد وزير الصناعة للتحول الرقمي والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، لاستعراض جهود وزارة الصناعة في التيسير على مجتمع الصناعة.
 

ومن جانبه أكد الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر،  أهمية الإجراءات التي اتخذها وزير الصناعة المهندس خالد هاشم، والاستماع إلى شكاوى المصنعين بشأن العقبات التي تعرقل التوسع الصناعي. 

وطالب بالتوجه نحو التصنيع والتصدير بدلاً من الاستيراد، وبتوفير تمويل للمصانع الراغبة في التوسع، مشيراً إلى أن القطاع الخاص، الذي يمثل 75% من الاقتصاد الوطني، يحتاج إلى حمايته من المنتجات المستوردة.

من جانبه، قال أيمن البياع، مساعد وزير الصناعة للتحول الرقمي، إن الوزارة اتخذت عدداً من الإجراءات والمبادرات لدعم المصنعين، بدءاً من الحصول على رخصة التشغيل، في إطار خطة الدولة لرفع الصادرات إلى نحو 100 مليار دولار عام 2030.

واستعرض المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، موضحاً أنها تضم إدارة للشكاوى تعتمد لأول مرة مدداً زمنية ملزمة للرد بالتنسيق مع 12 جهة، إلى جانب لجنة متابعة تعقد اجتماعات أسبوعية لمراجعة الشكاوى التي لم يتم حسمها.

وأشار إلى خدمة "احسب فرصتك"، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في إعداد دراسة جدوى مبدئية للمشروعات، والمعرض الرقمي لمستلزمات الإنتاج، الذي يتيح للمصانع تسجيل احتياجاتها وللموردين المحليين تقديم عروضهم، بما يدعم التصنيع المحلي ويقلل الاعتماد على الواردات. 

كما تطرق إلى حلول إعادة هيكلة المصانع المتعثرة عبر الربط بجهات التمويل، وإتاحة الشراكة مع مستثمرين جدد، وتقديم الدعم الفني.

وأشاد المهندس عادل الشنواني، عضو مجلس إدارة مستثمري العاشر ، بدور الوزارة في دعم المصنعين، لكنه أكد أن المصانع الجديدة ما زالت تواجه تحديات بسبب نقص البنية الأساسية من غاز وكهرباء ومياه. 

تثبيت أسعار المواد الخام لمدة عام

وتابع" القطاع الغذائي يعاني أزمة كبيرة بسبب عدم استقرار أسعار السكر، مطالباً بتثبيت أسعار المواد الخام لمدة عام كما يحدث في دول أخرى، كما تطرق إلى ندرة الأراضي الصناعية".

وأكد الدكتور أحمد فتحي، عضو مجلس إدارة مستثمري العاشر، أن المنتج المحلي يواجه تحديات كثيرة بسبب المنتجات المستوردة التي تقل تكلفتها عنه، ما أضر بالصناعة المصرية.

وأشار الدكتور صبحي نصر، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إلى وجود مصانع كثيرة متعثرة دون معرفة أسباب تعثرها، مقترحاً تقسيم القطاعات الصناعية ودراسة أسباب التعثر في كل قطاع للوصول إلى حلول تعيد المصانع إلى الإنتاج. 

وأشار إلى إغلاق نحو 17 مصنع سيراميك خلال الفترة الماضية، رغم أن المكوّن المحلي فيها يبلغ نحو 90%، وتراجع صادراتها بنحو 90% بسبب الارتفاع الحاد في تكلفة مدخلات الإنتاج.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الجمعية وعدد كبير من أصحاب المصانع أعضاء الجمعية العمومية.

جمعية مستثمري العاشر المصانع المواد الخام مدخلات الإنتاج القطاعات الصناعية

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