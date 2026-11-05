قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمطار وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الأيام المقبلة
تصعيد عسكري محتمل.. الجيش الأمريكي ينهي استعداداته لاستئناف الحرب ضد إيران
سقطت بسبب عوامل التعرية.. الداخلية تكشف حقيقة سرقة أجزاء من سور كورنيش إسنا
عوائد تجاوزت 20%.. يوسف بطرس غالي يكشف مفاجأة عن استثمار أموال التأمينات بالبورصة
أمير هشام يكشف المفاجأة: بلاغ من ميدو للنائب العام ضد مجلس إدارة الزمالك
السياحة والاسترداد الأثري.. أبرز ملفات مباحثات مصر وعُمان بجناح القاهرة في بورصة لندن
اللاعب تمسك بالاحتراف.. الأهلي يجمد مفاوضاته مع حسام عبد المجيد ويبحث عن بديل
بعد إقالة رئيس «قيسارية».. غوفمان يقود الموساد الإسرائيلي نحو العسكرة
حرب باردة بين الأهلي وحسام حسن.. سبب إقامة مباريات كأس مصر قبل معسكر المنتخب
أتمنى غيابه عن مواجهة السكة.. محمد حليم يكشف عن أخطر لاعب في الأهلي
حكيم جيفريز يعلن ترشحه لرئاسة مجلس النواب الأمريكي بعد فوز الديمقراطيين بالأغلبية
يوسف بطرس غالي يفجر مفاجأة: أموال التأمينات لم تُهدر وما زالت موجودة بالكامل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عوائد تجاوزت 20%.. يوسف بطرس غالي يكشف مفاجأة عن استثمار أموال التأمينات بالبورصة

المعاشات
المعاشات
محمد البدوي

كشف الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، تفاصيل استثمار جزء من أموال التأمينات والمعاشات في البورصة، مؤكدًا أن هذه الاستثمارات لم تحقق خسائر، بل سجلت عوائد قوية على مدار نحو 20 عامًا، تجاوزت في بعض مكوناتها 20%.

حقيقة نتائج الاستثمار

وأوضح غالي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن جزءًا من أموال التأمينات لا يزال مستثمرًا في البورصة حتى الوقت الحالي، مشددًا على أن الحديث عن تعرض هذه الأموال للخسارة لا يعكس حقيقة نتائج الاستثمار.

وقال وزير المالية الأسبق: «نعم، كلامي سليم تمامًا، وحتى اليوم لا تزال جزء من هذه الأموال مستثمرة في البورصة»، مضيفًا أن متوسط العوائد المحققة على مدار 20 عامًا كان ممتازًا، حيث تجاوزت عوائد بعض الاستثمارات 20%، فيما تخطت عوائد أجزاء أخرى 15%.

وأشار إلى أن فلسفة استثمار أموال التأمينات في سوق الأوراق المالية تقوم على الاستفادة من نمو الاقتصاد وزيادة قيمة الشركات، بما ينعكس إيجابيًا على أموال المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.

وأضاف أن الاحتفاظ بجميع الأموال في البنوك أو الشهادات الادخارية يحقق عوائد تقليدية، بينما يتيح الاستثمار في البورصة الاستفادة من معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع قيمة أسهم الشركات، لافتًا إلى أن متوسط ارتفاعات البورصة قد يتراوح بين 20% و25% سنويًا، مع استبعاد الأزمات الاستثنائية مثل جائحة كورونا.

الاستثمار في الأصول المتغيرة

وأكد غالي أن الاستثمار في الأصول المتغيرة يجب أن يتم وفق ضوابط ونسب محددة، موضحًا أن القواعد المنظمة في العديد من دول العالم تضع حدودًا لاستثمار أموال التأمينات في الأسهم تتراوح عادة بين 5% و10%، بهدف تحقيق التوازن بين تعظيم العائد والحفاظ على أموال أصحاب المعاشات.

بطرس غالي أموال التأمينات التأمينات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد أول إجازة رسمية مقبلة

3 أيام متواصلة.. موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والطلاب

زيادة أسعار السجائر

قائمة أسعار السجائر الجديدة في مصر.. ميريت ومارلبورو وL&M وHEETS

وزير التنمية المحلية والبيئة

الحكومة تصدر قرارا عاجلا حول وقف «المنان» .. يهم آلاف المواطنين بالمحافظات

سعر الدولار في مصر

الجنيه يواصل المكاسب أمام العملة الخضراء في ختام الأربعاء

بطاقة التموين

1300 جنيه على بطاقة التموين.. هل يحصل المواطن على هذا المبلغ مع تحويل الدعم لفلوس؟

شروط الحصول على المعاش المبكر

شروط المعاش المبكر للقطاع الحكومي والخاص 2026.. إجراءات التقديم رسمياً

محمود العسقلاني

15 ألف جنيه شهريًا لا تكفي أسرة من 4 أفراد.. محمود العسقلاني يكشف فاتورة الغلاء

اسعار باقات الانترنت الارضي2026

بعد قرار الاتصالات.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي 2026 في مصر رسميًا

ترشيحاتنا

الاتحاد الإفريقي

الاتحاد الإفريقي ينفي وجود خلافات بين رئيس المفوضية ونائبته ويؤكد انتظام التنسيق بينهما

البورصة السعودية

ارتفاع مؤشر البورصة السعودية في ختام التعاملات

بوليتيكو

بوليتيكو: إيلون ماسك يخسر رهانه الانتخابي بعد إنفاق 446 مليون دولار لدعم مرشحين جمهوريين

بالصور

دنيا سمير غانم بإطلالة سوداء ساحرة تخطف الأنظار.. والجمهور يشيد بأناقتها

دنيا سمير غانم بإطلالة سوداء ساحرة تخطف الأنظار.. والجمهور يشيد بأناقتها
دنيا سمير غانم بإطلالة سوداء ساحرة تخطف الأنظار.. والجمهور يشيد بأناقتها
دنيا سمير غانم بإطلالة سوداء ساحرة تخطف الأنظار.. والجمهور يشيد بأناقتها

بوسي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وحقيبة حمراء لافتة

بوسي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وحقيبة حمراء لافتة
بوسي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وحقيبة حمراء لافتة
بوسي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وحقيبة حمراء لافتة

أسعار هيونداي أفانتي موديل 2005 المستعملة في مصر

هيونداي افانتي موديل 2005
هيونداي افانتي موديل 2005
هيونداي افانتي موديل 2005

وجبة شهية.. طريقة عمل جراتان البطاطس بالجبنة في الفرن

طريقة عمل جراتان البطاطس بالجبنة في الفرن.. وجبة شهية
طريقة عمل جراتان البطاطس بالجبنة في الفرن.. وجبة شهية
طريقة عمل جراتان البطاطس بالجبنة في الفرن.. وجبة شهية

فيديو

خالد محمود مع تقى الجيزاوي

عديم الموهبة بياخد أجر أعلى من النجم الموهوب.. خالد محمود يفتح النار على أزمة الوسط الفني | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل أصبح التريند مفتاح الفرص؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ماعت حور نفرو رع

المزيد