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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اللاعب تمسك بالاحتراف.. الأهلي يجمد مفاوضاته مع حسام عبد المجيد ويبحث عن بديل

حسام عبدالمجيد
حسام عبدالمجيد
رباب الهواري

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تطورات جديدة بشأن تحركات النادي الأهلي لتدعيم الخط الخلفي خلال فترة الانتقالات المقبلة، في ظل رغبة الإدارة في التعاقد مع مدافع جديد لتلبية احتياجات الجهاز الفني.

وأوضح الغندور أن إدارة الأهلي استقرت على استبعاد حسام عبد المجيد، مدافع لودوجوريتس البلغاري، من حساباتها بشكل مؤقت، بعدما كان اسمه مطروحًا ضمن الخيارات المرشحة لتدعيم مركز قلب الدفاع خلال المرحلة المقبلة.

تمسك حسام عبد المجيد بالاحتراف الأوروبي

وأضاف الإعلامي خالد الغندور، خلال برنامجه «ستاد المحور»، أن قرار الأهلي جاء في ظل تمسك اللاعب باستكمال تجربته الاحترافية في الملاعب الأوروبية، وعدم وجود رغبة لديه في العودة إلى الدوري المصري خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن موقف حسام عبد المجيد من العودة إلى مصر دفع مسؤولي القلعة الحمراء إلى إعادة ترتيب أولوياتهم بشأن الصفقات الدفاعية المنتظرة، خاصة أن التعاقد مع لاعب يمتلك الرغبة في الانضمام للفريق يمثل أحد العوامل المهمة في حسم المفاوضات.

الأهلي يبحث عن بدائل لتدعيم الدفاع

وبناءً على موقف اللاعب، قررت إدارة الأهلي تجميد ملف التفاوض معه مؤقتًا، لحين اتضاح موقفه من العودة إلى الدوري المصري، مع عدم وضع اسمه ضمن الأولويات العاجلة لتدعيم الخط الخلفي.

وفي الوقت نفسه، تواصل إدارة الأهلي دراسة عدد من الأسماء والخيارات البديلة، بحثًا عن مدافع يتناسب مع المتطلبات الفنية للفريق، ويمنح الجهاز الفني حلولًا إضافية في مركز قلب الدفاع.

وتأتي هذه التحركات ضمن خطة الأهلي لتدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة، استعدادًا للاستحقاقات المحلية والقارية، في ظل سعي الإدارة لتوفير العناصر القادرة على المنافسة وتحقيق أهداف الفريق في مختلف البطولات.

الأهلي أخبار الرياضة دورى أورا حسام عبدالمجيد

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