محمد حليم يكشف رأيه في ثلاثي حراسة الأهلي ويشيد بتوفيق محمد وهاني

تحدث محمد حليم، المدير الفني لفريق السكة الحديد، عن أبرز العناصر في صفوف الأهلي، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في بطولة كأس مصر، مشيرًا إلى أن الفريق الأحمر يشهد حالة من التغيير وعدم الاستقرار على مستوى التشكيل الأساسي خلال الفترة الأخيرة.

وقال حليم، خلال تصريحاته مع الإعلامي أمير هشام، في برنامج «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI»، إن الأهلي يعتمد على ثلاثة حراس مرمى، هم مصطفى شوبير ومحمد الشناوي وحمزة علاء، في ظل التغييرات التي يشهدها الفريق على مستوى التشكيلة.

وأضاف أن خط الدفاع لا يشهد استقرارًا واضحًا على مستوى الأسماء، مشيدًا بما يقدمه توفيق محمد، الظهير الأيسر للأهلي، خلال المباريات الماضية.

وأوضح: «أرى أن توفيق محمد من أهم الصفقات التي أبرمها الأهلي مؤخرًا، بعدما قدم مستويات جيدة في المباريات التي شارك بها».

كما أشاد حليم بإمكانيات محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق الأحمر، مؤكدًا تطور أدواره الهجومية، بعدما أصبح يساهم في صناعة الأهداف والتسديد من خارج منطقة الجزاء.

وتطرق المدير الفني للسكة الحديد للحديث عن سفيان بنجديدة، مؤكدًا أنه مهاجم جيد ويتمتع بتحركات مميزة داخل الملعب، لكنه لم يحالفه التوفيق حتى الآن على مستوى تسجيل الأهداف.

واختتم تصريحاته بالإشادة بحسين الشحات، مؤكدًا أنه أحد العناصر المميزة والمهمة في صفوف الأهلي، ومن أبرز اللاعبين القادرين على تقديم الإضافة الهجومية وتسجيل الأهداف.