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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حسن مكي: الاتحاد استحق الفوز على غزل المحلة.. والإدارة تدعم الفريق بصفقات مميزة

الاتحاد السكندرى
الاتحاد السكندرى
رباب الهواري

أكد أحمد حسن مكي، مدرب الاتحاد السكندري، أحقية فريقه في الفوز على غزل المحلة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر موسم 2026-2027.

وقال مكي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد جلال، ببرنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، إن الجهاز الفني بقيادة حمزة الجمل نجح في تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للمواجهة، بعدما عقد أكثر من محاضرة فنية لشرح نقاط القوة والضعف لدى فريق غزل المحلة، ووضع الخطة المناسبة لتحقيق الفوز.

وتحدث مدرب الاتحاد السكندري عن مستوى جون إيبوكا، مشيدًا بالإمكانيات الفنية والبدنية التي يمتلكها اللاعب، مؤكدًا أنه يُعد من أفضل المهاجمين داخل الفريق.

وأضاف مكي أن إيبوكا يمتلك مجموعة من المميزات الهجومية التي تذكره بإيفونا، مهاجم الأهلي السابق، موضحًا أن اللاعب يتميز بالقوة والسرعة والقدرة على التعامل مع الكرات العرضية والتفوق في الألعاب الهوائية وضربات الرأس.

كما أشاد أحمد حسن مكي بمجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد سلامة، مؤكدًا أن الإدارة تبذل مجهودًا كبيرًا في إبرام الصفقات وتدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة، من أجل بناء فريق قوي قادر على الظهور بشكل جيد والمنافسة خلال الموسم الحالي.

الاتحاد السكندرى اخبار الرياضة غزل المحلة

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