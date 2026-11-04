كأس مصر.. الاتحاد السكندري يتأهل لدور الـ16 بعد الفوز على غزل المحلة

ودع غزل المحلة بطولة كأس مصر من دور الـ32، عقب هزيمته أمام نظيره الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما منذ قليل على ستاد المحلة.

أحرز ثنائية الاتحاد السكندري المهاجم النيجيري جون إيبوكا في الدقيقتين 75 و80

ونجح التونسي رشاد العرفاوي في إحراز هدف تقليص الفارق لصالح غزل المحلة في الدقيقة 84.

وينتظر الاتحاد السكندري الفائز من مباراة الجونة واتحاد الشرطة في دور الـ16

وخاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: صبحي سليمان.

خط الدفاع: خالد مسعد، مصطفى إبراهيم، إسلام عبدالله، مؤمن عوض.

خط الوسط: محمد فخري، محمود عماد، نور علاء، أحمد حمدي، يسري وحيد.

خط الهجوم: جون إيبوكا.