أحمد جلال: حمادة صدقي الأقرب لقيادة المنتخب الأولمبي.. وأحمد حسن مديرًا للمنتخب

كشف الإعلامي أحمد جلال عن اقتراب حمادة صدقي من تولي القيادة الفنية لمنتخب مصر الأولمبي، استعدادًا لخوض الاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا.

وقال أحمد جلال، خلال تقديمه برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، إن جلسة جمعت حمادة صدقي مع شوقي غريب، المدير الفني لاتحاد الكرة، اليوم، من أجل الاتفاق على تفاصيل توليه المهمة الفنية للمنتخب الأولمبي.

وأضاف جلال أن الجهاز الفني المنتظر لحمادة صدقي سيضم مجموعة من الأسماء أصحاب الخبرات في الكرة المصرية، حيث يتولى أحمد حسن منصب مدير المنتخب الأولمبي، بينما يتواجد عصام الحضري مدربًا لحراس المرمى، وأحمد فتحي ضمن الجهاز الفني.

وتأتي هذه التحركات في إطار الاستعداد لتكوين الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، وتجهيز الفريق للمنافسات المقبلة، وعلى رأسها كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا.