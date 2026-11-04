بريطانيا وهولندا تؤكدان التعاون لدعم أوكرانيا وتأمين الملاحة في مضيق هرمز

أكد وزيرا دفاع بريطانيا وهولندا أن التعاون الثنائي بين البلدين يسهم في مواجهة التحديات الأمنية العالمية المشتركة، من خلال دعم أوكرانيا عبر القوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا، والعمل المشترك في إطار المهمة العسكرية متعددة الجنسيات في مضيق هرمز، بهدف الحفاظ على الأمن البحري وحرية الملاحة.

وقال وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتينج، ووزيرة دفاع مملكة هولندا ديلان يسيلجوز-زيجيريوس - في بيان مشترك اليوم الأربعاء - إن التعاون بين البلدين يشمل تعزيز حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ودعم أوكرانيا، والتصدي للتهديدات العالمية بشكل مشترك، فضلا عن تطوير القدرات والتكنولوجيات العسكرية المستقبلية.

وأضاف الوزيران أن البلدين شريكان طبيعيان في مجال الدفاع، مشددين على عزمهما مواصلة تعزيز علاقاتهما الدفاعية، استنادا إلى تاريخ طويل من التعاون العسكري المشترك، وبما يتيح الاستفادة من إمكاناتهما المستقبلية.

وتابع البيان أن البلدين يتطلعان إلى توظيف نقاط القوة الصناعية والتكنولوجية لديهما لتعميق التعاون في مجال القدرات العسكرية، وتنسيق الاستثمارات، وتعزيز سلاسل الإمداد القادرة على الصمود، وتسريع تحويل الابتكارات إلى قدرات عسكرية.

وأكد أن تعزيز التعاون الصناعي من شأنه مساعدة البلدين على تطوير قدرات أكبر بوتيرة أسرع، وتقوية القاعدة الصناعية لكل منهما، وتعزيز المساهمة الأوروبية في حلف الناتو.

واختتم الوزيران البيان بالتأكيد على أن قوة العلاقات الدفاعية بين البلدين تحقق تأثيرا استراتيجيا ملموسا، من خلال تعزيز قدرات الردع والدفاع لدى حلف الناتو، ودعم الأمن المشترك في أوروبا وعلى مستوى العالم