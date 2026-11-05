الجنيه الذهب يقترب من 50 ألف جنيه اليوم الخميس.. كم سجل؟

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر نحو 49 ألفًا و960 جنيهًا للبيع، خلال تعاملات اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026، ليقترب من مستوى 50 ألف جنيه، وسط استقرار نسبي في أسعار المعدن الأصفر بالسوق المحلية.

ويأتي ذلك بعد تحركات صعودية شهدتها أسعار الذهب خلال تعاملات أمس الأربعاء، بالتزامن مع ارتفاع أوقية الذهب في البورصة العالمية بأكثر من 3%.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، نحو 49 ألفًا و960 جنيهًا للبيع، مقابل 49 ألفًا و640 جنيهًا للشراء.

ويعد الجنيه الذهب من أبرز أدوات الاستثمار والادخار التي يتابعها المواطنون، خاصة مع التغيرات المستمرة في أسعار المعدن الأصفر.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6245 جنيهًا للبيع، و6205 جنيهات للشراء، فيما بلغ سعر عيار 24 نحو 7135 جنيهًا للبيع.

وسجل عيار 18 نحو 5355 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4165 جنيهًا للبيع.