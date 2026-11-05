وفقا لآخر تحديث.. الدولار يتداول دون الـ55 جنيها في مصر الآن

أغلق الدولار تداولاته أمس الأربعاء علي تراجع بنسبة 1.1%، ليسجل انخفاضا لليوم الثاني علي التوالي بعد موجة ارتفاعات متتالية علي مدار تعاملات شهر أكتوبر الماضي.

وخلال السطور التالية يرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026، بحسب آخر تحديثات لأسعار العملات في البنوك العاملة في القطاع المصرفي بمصر.

أسعار الدولار في مصر اليوم الخميس

سجل أبوظبي الإسلامي أعلى سعر في السوق عند 55.31 جنيه للشراء و55.41 جنيه للبيع.

وتساوي سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، مصر، العربي الأفريقي، نكست، المصرف العقاري المصري العربي، الشركة المصرفية العربية الدولية و البنك المصري الخليجي عند 54.67 جنيه للشراء و54.77 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس 54.65 جنيه للشراء و54.75 جنيه للبيع، واستقر علي السعر ذاته في المصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، وبنك الكويت الوطني، والتنمية الصناعية، وبنك البركة، بيت التمويل الكويتي، إتش إس بي سي والبنك الأهلي الكويتي.

ووصل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان حوالي 54.64 جنيه للشراء و54.74 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنكي قطر الوطني الأهلي وأبوظبي التجاري نحو 54.63 جنيه للشراء و54.73 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه في بنك.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وبحسب آخر بيانات البنك المركزي المصري، بلغ سعر شراء الدولار 54.63 جنيه، فيما سجل سعر البيع 54.77 جنيه.

أما في بنك كريدي أجريكول فسجل سعر شراء الدولار 54.61 جنيه و54.71 جنيه للبيع.

وتداول سعر الدولار في بنوك التجاري الدولي،فيصل الإسلامي، أبوظبي الأول وبنك الإسكندرية عند 54.60 جنيه للشراء و54.70 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم:

54.72 جنيه

أعلى سعر لشراء الدولار:

55.31 جنيه

أقل سعر لبيع الدولار:

54.70 جنيه