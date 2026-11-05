أحمد خالد أمين لـ صدى البلد: نصيب تجربة مختلفة.. وصعوبة التصوير كانت في المشاهد الخارجية.. فيديو

كشف المخرج أحمد خالد أمين عن كواليس تجربته السينمائية الجديدة من خلال فيلم «نصيب»، معربًا عن سعادته بردود فعل الجمهور على العمل، ومؤكدًا أن الفيلم يمثل تجربة مختلفة على مستوى الفكرة والتنفيذ، لما يتضمنه من تنوع في الأنواع الدرامية.

وقال أحمد خالد أمين، في لقاء خاص لموقع «صدى البلد» الإخباري، إنه سعيد بردود الفعل التي حققها فيلم «نصيب» عقب طرحه، مشيرًا إلى أن العمل يحمل توليفة فنية متنوعة تجمع بين الكوميديا والأكشن والدراما الاجتماعية والتشويق وهو ما جعله تجربة مختلفة بالنسبة له.

وأوضح المخرج أن من أبرز الصعوبات التي واجهته خلال تصوير الفيلم تنفيذ المشاهد الجماعية في الأماكن المفتوحة، خاصة أن العمل جرى تصويره في العديد من مواقع التصوير الخارجية، إلى جانب التنقل والسفر بين أكثر من مكان، وهو ما شكل تحديًا كبيرًا عند تنفيذ المشاهد التي تجمع جميع الفنانين في موقع واحد.

وأضاف أن طبيعة التصوير الخارجي وتعدد مواقع العمل تطلبا مجهودًا كبيرًا في التنسيق بين فريق العمل، لا سيما في المشاهد التي تضم عددًا كبيرًا من الفنانين، مؤكدًا أن هذه التفاصيل كانت من أصعب التحديات التي واجهته خلال التجربة.

وأعرب أحمد خالد أمين عن سعادته بالتعاون مع جميع الفنانين المشاركين في فيلم «نصيب»، مشيدًا بأجواء التصوير والكواليس التي وصفها بالإيجابية والمبهجة، مؤكدًا أن حالة التفاهم والانسجام بين فريق العمل انعكست بشكل جيد على التجربة ككل.

ويشارك في بطولة فيلم «نصيب» كل من ياسمين صبري ومعتصم النهار ورحمة أحمد ودنيا سامي وخالد سرحان وعدد من الفنانين، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد خالد أمين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي داخل أحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة.



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