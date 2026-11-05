الحجر الزراعي يعلن انطلاق الموسم التصديري لمحصول الفراولة 2026/2027

أصدر الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري إشارة البدء لانطلاق أعمال الموسم التصديري لمحصول الفراولة لعام 2026/2027، وذلك في ضوء تطبيق منظومة التتبع للمحاصيل التصديرية الهامة، بما يضمن إحكام الرقابة على مراحل الإنتاج والتصدير وتعزيز جودة وسلامة الصادرات الزراعية المصرية، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم التصديري الجديد.

وفي هذا السياق، قامت إدارة خدمة المصدرين اليوم بتكليف اللجان المتخصصة من مفتشي الحجر الزراعي المصري، لمباشرة أعمالها الميدانية في فحص واعتماد المزارع التصديرية لمحصول الفراولة، والتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات والضوابط المنظمة للتصدير، وفقًا للمعايير المعتمدة للموسم التصديري الجديد.

تطبيق منظومة رقابية متكاملة

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الحجر الزراعي المصري على تطبيق منظومة رقابية متكاملة، وتعزيز منظومة التتبع، وضمان الالتزام بالاشتراطات الفنية والتصديرية، بما يسهم في الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية وفتح آفاق جديدة أمام نفاذها إلى الأسواق العالمية.

مع خالص تمنياتنا لجميع المصدرين والمنتجين بموسم تصديري ناجح وموفق، ومزيد من التقدم والازدهار للصادرات الزراعية المصرية.