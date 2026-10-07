طريقة عمل مربى الفراولة في المنزل .. وصفة صحية وشهية

تُعد مربى الفراولة من أشهر أنواع المربى التي يفضلها الكبار والصغار، ويمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة وخطوات سهلة، للحصول على مذاق شهي يمكن تقديمه مع الخبز أو التوست في وجبة الإفطار.

وقدمت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل مربى الفراولة بمكونات متوفرة في المنزل، للحصول على قوام مناسب وطعم غني بالفراولة.

طريقة عمل مربى الفراولة

طريقة عمل مربى الفراولة

مقادير مربى الفراولة:

1 كيلو فراولة.

½ كيلو سكر.

عصير ½ ليمونة.

1 باكو جيلي أحمر.

طريقة عمل مربى الفراولة

طريقة عمل مربى الفراولة:

ـ تغسل الفراولة جيدًا وتجهز، ثم توضع مع السكر في إناء على النار.

ـ يضاف عصير نصف الليمونة إلى الفراولة والسكر، ثم يقلب الخليط جيدًا.

ـ يضاف باكو الجيلي الأحمر إلى الخليط مع التقليب حتى تتجانس المكونات.

ـ ترفع الريمة التي تظهر على سطح المربى أثناء التسوية.

ـ تترك المربى على النار حتى تصل إلى درجة النضج والقوام المطلوب.

ـ ترفع من على النار وتترك حتى تبرد تمامًا.

ـ تحفظ مربى الفراولة في برطمان نظيف ومحكم الغلق داخل الثلاجة، وتستخدم عند الحاجة.

طريقة عمل مربى الفراولة

نصائح لحفظ مربى الفراولة

يفضل وضع المربى بعد أن تبرد في برطمان نظيف وجاف ومحكم الغلق، ثم حفظها في الثلاجة، مع استخدام ملعقة نظيفة وجافة عند تناولها للمساعدة في الحفاظ على جودتها.