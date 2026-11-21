كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليها بالسب والتلويح بعصا خشبية وضلفة نافذة بالقليوبية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد القائمة على النشر (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة قليوب) وبسؤالها أقرت بوجود خلافات بينها وبين شقيق زوجها "الظاهر بمقطع الفيديو" حول الميراث، قام على إثرها بالتعدى عليها بالسب والتلويح بإستخدام "عصا خشبية وضلفة نافذة خشبية " منذ حوالى شهرين.

أمكن ضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (حاصل على دبلوم – مقيم بذات الدائرة)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات، وتم بإرشاده ضبط "الأدوات المستخدمة فى التعدى".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



