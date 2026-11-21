كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن ملامح تحركات الفريق لتدعيم خط الدفاع، مؤكدًا إغلاق ملف التعاقد مع مدافع أجنبي، والاستقرار على التوجه لضم مدافع مصري خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، إن الأهلي يدرس ضم مصطفى إبراهيم، مدافع الاتحاد، أو إبراهيم سامي، مدافع القناة، إلى جانب إمكانية تصعيد أحد المدافعين من قطاع الناشئين.

الأهلي يبحث تدعيم مركز الارتكاز

وأضاف المصدر أن إدارة الأهلي استقرت كذلك على تدعيم مركز لاعب الوسط المدافع «رقم 6»، مشيرًا إلى تمسك عموتة بضم أسامة نور الدين، لاعب المغرب الفاسي، لتدعيم هذا المركز.

وأوضح أن عودة حمدي فتحي إلى صفوف الأهلي مطروحة أيضًا، لكنها مشروطة بإنهاء اللاعب تعاقده مع نادي الشمال القطري.

وتأتي هذه التحركات في إطار سعي الأهلي لتدعيم صفوفه، مع التركيز على خيارات محلية في خط الدفاع، إلى جانب تدعيم مركز الارتكاز، وفقًا لما أكده المصدر.