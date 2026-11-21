تحدث السويسري مارسيل كولر، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، عن أبرز إنجازاته خلال تجربته مع القلعة الحمراء، كاشفًا عن الصعوبات التي واجهها الفريق خلال رحلاته لخوض المباريات في القارة الأفريقية.

وقال كولر، خلال حديثه مع وسائل الإعلام السويسرية، إنه من الصعب اختيار الإنجاز الأبرز له مع الأهلي، لكنه أكد أن التتويج بدوري أبطال أفريقيا يحتل مكانة خاصة لديه، مضيفًا: «الإنجاز الأبرز لي مع الأهلي من الصعب الاختيار، لكن دوري أبطال أفريقيا له مكانة خاصة بالتأكيد».

وتطرق المدير الفني السويسري إلى المعاناة التي واجهها الأهلي خلال رحلاته الأفريقية، موضحًا أن السفر داخل القارة يختلف كثيرًا عن الرحلات في أوروبا، سواء من حيث الوقت أو صعوبة التنقل بين وسائل المواصلات.

وأضاف كولر: «في أوروبا، قد تستغرق الرحلة 4 ساعات تقريبًا، لكن في أفريقيا يمكن أن تكون الرحلة أكثر تعقيدًا، أتذكر إحدى تلك الرحلات إلى جنوب أفريقيا، كان علينا الانتقال بالحافلة من مقر المعسكر إلى المطار، ثم السفر بالطائرة، وبعد ذلك الانتقال مجددًا إلى الفندق».

وأوضح أن إحدى هذه الرحلات استغرقت نحو 14 ساعة كاملة، وهو ما يمثل إرهاقًا كبيرًا للاعبين والجهاز الفني، خاصة مع ارتباط الفريق بمباريات مهمة عقب الوصول.

وتابع: «هذا أمر مرهق للغاية، خصوصًا عندما يكون لديك مباراة بعد ذلك، ثم يتعين عليك العودة إلى التدريبات والاستعداد للمباراة التالية، أحيانًا كنا نعود قبل المباراة التالية بيومين أو ثلاثة، ثم نضطر إلى خوض التدريبات والاستعداد من جديد».

واختتم كولر حديثه باستعراض حجم الضغوط البدنية والتنظيمية التي يواجهها الأهلي خلال المنافسات الأفريقية، في ظل طول رحلات السفر وضيق الوقت بين المباريات، وهو ما يجعل المشاركة في البطولات القارية تحديًا إضافيًا للأجهزة الفنية واللاعبين.