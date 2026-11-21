كشف الإيطالي روبرتو دي زيربي، المدير الفني لفريق مارسيليا، عن رأيه في مستوى عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، مؤكدًا أن اللاعب لا يمر بأفضل فتراته في الوقت الحالي، لكنه شدد على أن الأمر لا يتعلق بقدراته الفنية أو جودته.

المدير الفني لفريق مارسيليا

وقال دي زيربي، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه يفضل الصراحة والوضوح في تقييم اللاعبين، موضحًا: «لا أحب المراوغة في الإجابات، فأنا شخص صريح وصادق، وأعتقد أن عمر مرموش لا يمر بأفضل فترة حاليًا».

وأضاف: «الأمر لا يتعلق بجودته أو بوجود مشكلة فنية، بل ربما يعاني كثيرًا على مستوى الثقة والإيمان بقدراته، وعندما يستعيد ذلك أعتقد أنه قادر على تسجيل 12 أو 15 هدفًا، فقد سبق له تحقيق ذلك».

وتعكس تصريحات دي زيربي ثقته في الإمكانيات التهديفية لعمر مرموش، رغم تراجع مستواه خلال الفترة الحالية، معتبرًا أن استعادة الثقة قد تكون العامل الأهم في عودة اللاعب إلى مستواه المعهود.