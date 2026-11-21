أقر إنزو ماريسكا، مدرب مانشستر سيتي، بأن فريقه يمر بفترة صعبة، عقب تعادله مع فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، في نتيجة جديدة أطالت سلسلة تعثره وأبقت علامات الاستفهام حول قدرته على استعادة توازنه خلال المرحلة المقبلة.

وواصل مانشستر سيتي نزيف النقاط للمباراة الرابعة على التوالي، لكنه تمكن هذه المرة من حصد نقطة، بعدما عجز عن تحقيق أي انتصار في المواجهات الثلاث السابقة.

ورفع الفريق رصيده إلى 22 نقطة من 11 مباراة، ليحتل المركز الثالث بفارق الأهداف خلف برايتون آند هوف ألبيون، الذي يواجه هال سيتي خارج ملعبه غدًا الأحد، فيما يبتعد السيتي بفارق خمس نقاط عن أرسنال، متصدر جدول الترتيب.

وتزداد أهمية المباريات المقبلة بالنسبة إلى مانشستر سيتي، الذي لا يملك رفاهية إهدار المزيد من النقاط إذا أراد مواصلة المنافسة على الصدارة، خاصة أن التعادل أمام فولهام جاء في مستهل أسبوع مزدحم بالمواجهات القوية، يتطلب من اللاعبين استعادة تركيزهم سريعًا.

ماريسكا: القلق أثر في أداء اللاعبين

وفي تصريحات لشبكة «تي إن تي سبورت»، أقر ماريسكا بصعوبة الوضع الذي يمر به الفريق، مشيرًا إلى أن استقبال هدف مبكر أثر في الحالة الذهنية للاعبين وأصابهم بالقلق، وهو ما انعكس على أدائهم خلال المباراة.

وقال المدرب الإيطالي: «نحن نمر بفترة صعبة بسبب النتائج، واهتزت شباكنا مبكرًا، وسيطر القلق على اللاعبين، لكن ما يمكننا فعله هو محاولة التعافي، وخوض مباراة مهمة يوم الثلاثاء».

وأوضح ماريسكا أن أداء مانشستر سيتي تحسن خلال الشوط الثاني، بعدما أجرى بعض التغييرات على طريقة اللعب، مؤكدًا أن فريقه فرض ضغطًا أكبر وحاول الوصول إلى مرمى المنافس بصورة أفضل، لكنه لم ينجح في تحويل الفرص التي صنعها إلى أهداف كافية لحسم المواجهة.

وأضاف: «كنا أفضل في الشوط الثاني بعد تغيير بعض الأمور، وضغطنا بقوة، لكن ما يحدث في النهاية يُعد جزءًا من مرحلة البناء».

المدرب يطالب بقرارات أفضل واستغلال الفرص

وشدد ماريسكا على ضرورة تحسين القرارات داخل الملعب واستغلال الفرص المتاحة بصورة أكثر فاعلية، معتبرًا أن الفريق يمتلك القدرة على صناعة الفرص، لكنه يحتاج إلى ترجمة هذا التفوق إلى أهداف.

وقال: «نحن بحاجة إلى اتخاذ قرارات أفضل، لكننا نصنع الفرص، وأتمنى أن نستغلها ونحرز المزيد من الأهداف».

وفي المقابل، تبرز مشكلة استقبال الأهداف باعتبارها أحد أبرز التحديات التي يتعين على الجهاز الفني التعامل معها، بعدما فشل مانشستر سيتي في الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة التاسعة على التوالي في جميع المسابقات.

وأكدت هذه الأرقام استمرار معاناة الفريق دفاعيًا، فيما شدد ماريسكا على ضرورة إيجاد حلول لمشكلة استقبال الأهداف، خصوصًا في الدقائق الأولى من المباريات.

أسبوع حاسم ينتظر مانشستر سيتي

ويستعد مانشستر سيتي لاستضافة نابولي يوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يحل ضيفًا على أرسنال يوم الأحد 29 نوفمبر، في مواجهة مرتقبة قد تمثل اختبارًا مهمًا لقدرة الفريق على تجاوز أزمته والعودة إلى طريق الانتصارات.

وتضع هذه المواجهات الفريق أمام ضرورة استعادة توازنه سريعًا، في ظل تراجع النتائج واستمرار الأخطاء الدفاعية، إلى جانب الحاجة إلى استغلال الفرص بصورة أفضل، حتى لا تتسع الفجوة مع أرسنال في سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.