واصل مفاوضو المناخ محادثاتهم في وقت إضافي، اليوم السبت، في محاولة للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الاحتباس الحراري، رغم تضاؤل الآمال في أن تسفر المناقشات الإضافية عن خطط ملموسة لخفض استخدام الوقود الأحفوري، فيما بدأت فرق العمل تفكيك تجهيزات مقر انعقاد محادثات الأمم المتحدة للمناخ في تركيا.

وجاء تمديد المحادثات- التي استمرت أسبوعين ضمن قمة المناخ السنوية (كوب 31)- وسط انتقادات واسعة لمسودة الاتفاق النهائي لعدم تطرقها إلى الوقود الأحفوري، رغم أن الوثيقة تهدف إلى تحديد كيفية تعامل العالم مع تغير المناخ وما يسببه من موجات حر وفيضانات وكوارث أخرى. ويقول خبراء إن تفادي أشد آثار الاحتباس الحراري يتطلب خفضا عاجلا وكبيرا للانبعاثات الناجمة عن استخدام الفحم والنفط والغاز.

وحذرت 100 منظمة من منظمات المجتمع المدني، في رسالة وجهتها السبت إلى تركيا وأستراليا، الدولتين المشاركتين في استضافة القمة، من أنهما تتجهان إلى الإشراف على واحدة من أكثر دورات مؤتمرات المناخ الأممية خيبة للآمال، مشيرة إلى أن الساعات المتبقية قد تكون الفرصة الأخيرة لتجنب تحول القمة إلى نقطة سلبية في مسيرة مفاوضات المناخ الممتدة منذ 3 عقود.

وقالت تيريزا أندرسون، المسؤولة عن ملف العدالة المناخية على المستوى العالمي في منظمة "أكشن إيد" الدولية، إنه لا أحد يعرف ما يجري خلف الأبواب المغلقة أو ما ستكون عليه نتيجة القمة. وفي السياق ذاته، وصفت راشيل كليتوس، من اتحاد العلماء المعنيين، الوضع بأنه "وقت إضافي قاتم" للقمة، في ظل تناقص الغذاء والمياه وعدم ظهور أي مؤشرات على إحراز تقدم.

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت، قبيل انعقاد القمة، من أن العالم يرجح أن يتجاوز هدف اتفاق باريس لعام 2015 المتمثل في الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

كما حذرت منظمة "كلايمت أكشن تراكر" غير الربحية من توقف التقدم في الحد من الاحتباس الحراري خلال السنوات الخمس الماضية، رغم تزايد حدة الكوارث، فيما تطالب الدول الأكثر عرضة لتغير المناخ، ومنها الدول الجزرية الصغيرة، الدول الغنية المسؤولة عن أزمة المناخ بزيادة مساهماتها في الصناديق الأممية لمساعدتها على التعافي من الكوارث والتكيف مع ارتفاع درجات الحرارة.