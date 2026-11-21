شهدت محافظة تعز اليمنية تصعيدا عسكريا جديدا، بعدما أعلنت القوات المسلحة اليمنية نجاح ضرباتها الجوية والمدفعية، بمساندة المقاومة الشعبية، في إحباط هجوم شنته الفصائل المسلحة على مواقع عسكرية في الجبهة الغربية للمدينة، وإجبار العناصر المهاجمة على التراجع بعد مواجهات عنيفة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

وذكرت مصادر عسكرية وإعلامية، السبت، أن القوات الحكومية خاضت اشتباكات مكثفة في محيط جبل هان ومعسكر المطار القديم غرب مدينة تعز، عقب محاولة تقدم نفذتها الفصائل المسلحة مساء الجمعة، قبل أن تتمكن القوات المدافعة من التصدي للهجوم ومنع تحقيق أي اختراق ميداني.

وفي سياق متصل، تواصلت العمليات الجوية والعسكرية ضمن عملية «فجر اليمن»، التي تستهدف مواقع وتحركات الفصائل المسلحة في عدد من المحافظات، حيث نفذ الطيران الحربي والمسيّر غارات استهدفت تجمعات ومواقع عسكرية وآليات في تعز ولحج ومأرب، بالتزامن مع عمليات استهداف في محافظة الجوف.

وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد الركن ماجد عبدالله النزيلي، تنفيذ 854 عملية استهداف خلال الساعات الماضية، شملت 31 غارة جوية، و687 عملية بمدفعية الميدان، و91 عملية بالطيران المسيّر، و45 عملية باستخدام راجمات الصواريخ.

وأوضح المتحدث العسكري أن العمليات أسفرت، وفقا للحصيلة العسكرية الأولية، عن تحييد 193 من القيادات الميدانية والعناصر المسلحة بين قتيل وجريح، إلى جانب تدمير وإعطاب 81 آلية ومعدة عسكرية، فضلا عن استهداف مراكز قيادة وسيطرة وتحصينات ونقاط مراقبة.