دوت 4 انفجارات في مدينة الحديدة غرب اليمن، بالتزامن مع تصاعد العمليات العسكرية واستمرار الغارات الجوية التي تستهدف مواقع وقدرات عسكرية تابعة للفصائل المسلحة في المحافظة، وسط حالة من التوتر الأمني والعسكري على ساحل البحر الأحمر.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة، تنفيذ ضربات استهدفت قدرات تشغيلية في ميناء الحديدة، قال إنها تُستخدم في عمليات تهريب الأسلحة ونقل الصواريخ الباليستية والمعدات العسكرية.

وكان المتحدث باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، قد أعلن استهداف منشآت مرتبطة بالأنشطة العسكرية، مؤكدا أن العملية تأتي في إطار الحد من القدرات التي تهدد أمن المنطقة والملاحة البحرية.

وفي المقابل، أفادت وسائل إعلام تابعة للفصائل المسلحة بتعرض ميناء الحديدة لغارات جوية، فيما لم تتضح بصورة مستقلة طبيعة الأهداف التي طالتها الانفجارات أو حجم الخسائر الناجمة عنها.

ويأتي التصعيد في الحديدة بالتزامن مع مواجهات عسكرية في محافظة تعز، وإعلان القوات الحكومية تنفيذ ضربات جوية ومدفعية ضد مواقع الفصائل المسلحة، فضلا عن تبادل التهديدات بين الأطراف المتصارعة بشأن استهداف منشآت حيوية وموانئ على البحر الأحمر.

وتكتسب الحديدة أهمية استراتيجية كبيرة باعتبارها أحد أبرز الموانئ اليمنية، والبوابة الرئيسية لدخول الإمدادات التجارية والإنسانية إلى مناطق واسعة من البلاد، ما يجعل استمرار العمليات العسكرية فيها مصدر قلق بشأن تداعيات التصعيد على حركة التجارة والإمدادات الإنسانية.