غادر ديزيري دوي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان، أرض الملعب محمولاً على نقالة في وقت متأخر من الشوط الأول خلال المباراة التي جمعت فريقه بمضيفه نيس ضمن منافسات الدوري الفرنسي اليوم، السبت.

سقط اللاعب الفرنسي على أرض الملعب ممسكًا بركبته اليمنى في الدقيقة 39، وبدا عليه ألم شديد، وبعد لحظات، غادر الملعب على نقالة وهو يغطي وجهه بيديه، ليتوجه إلى المستشفى.

وكان دوي، البالغ من العمر 21 عامًا، قد سجل هدفه الثاني في الدوري هذا الموسم في وقت سابق من الشوط الأول، وقد حل محله المهاجم الإسباني فيران توريس.

يُذكر أن باريس سان جيرمان سيواجه روما في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.