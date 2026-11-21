تحولت مسيرة الدولي المصري محمد صلاح، نجم طرابزون سبور، إلى تجربة أكثر من مجرد محطة كروية؛ ليجد نفسه أمام فرصة استثنائية قد تمنحه إنجازًا مختلفًا في مسيرته.

ونجح صلاح في فرض نفسه سريعًا داخل الدوري التركي خلال موسم 2026-2027، بعدما أصبح أحد أبرز نجوم المسابقة، وقاد طرابزون سبور للدخول بقوة في سباق المنافسة على اللقب، رغم الفوارق الكبيرة في الإمكانات بين فريقه ومنافسيه التقليديين.

أرقام استثنائية لـ طرابزون بعد قدوم محمد صلاح

ويحتل طرابزون سبور وصافة جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، بعد مرور 11 جولة، بفارق 6 نقاط فقط عن جلطة سراي المتصدر مع تبقي مباراة واحدة له، في مؤشر على قدرة الفريق على منافسة كبار الكرة التركية.

وعلى المستوى الفردي، يقدم محمد صلاح بداية لافتة، بعدما سجل 9 أهداف وصنع 3 أخرى خلال 11 مباراة في الدوري، بإجمالي 913 دقيقة لعب، ليحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين بالتساوي مع النيجيري فيكتور أوسيمين والصربي دوشان فلاهوفيتش، وبفارق هدف واحد عن المتصدر جيفت أوربان.

ولم يتوقف تأثير قائد منتخب مصر عند الأرقام التهديفية؛ إذ تصدر تقييمات لاعبي الدوري التركي بمتوسط 8.02 وفقًا لموقع "سوفا سكور"، كما ترك بصمته على المستوى الأوروبي، بالتسجيل في مواجهتي كوبس الفنلندي وهارتس الاسكتلندي ضمن منافسات دوري المؤتمر الأوروبي.

أرقام مطاردة

تبدو طموحات صلاح مع طرابزون سبور أكبر من مجرد المنافسة على لقب محلي، إذ يمتلك فرصة لتحقيق إنجاز مزدوج، يجمع بين الأرقام الفردية والبطولات الجماعية.

فعلى الصعيد الفردي، يسعى النجم المصري إلى تجاوز أفضل مواسمه التهديفية خارج تجربته مع ليفربول، والتي حققها بقميص روما الإيطالي خلال موسم 2016-2017، عندما سجل 19 هدفًا وصنع 15 تمريرة حاسمة في مختلف المسابقات، بإجمالي 34 مساهمة تهديفية.

أما التحدي الأكبر فيتمثل في قيادة طرابزون سبور للتتويج بلقب الدوري التركي، وإنهاء هيمنة أندية إسطنبول التقليدية، وعلى رأسها جلطة سراي وفنربخشة وبشكتاش، إلى جانب محاولة المنافسة على لقب دوري المؤتمر الأوروبي.

وإذا نجح صلاح في تحقيق هذه الأهداف؛ فسيكون قد أضاف إلى مسيرته إنجازًا استثنائيًا، بعدما قاد فريقًا لا يمتلك الإمكانات نفسها التي تتمتع بها الأندية الكبرى إلى منصات التتويج.

لماذا قد يكون إنجاز طرابزون أثقل من أمجاد ليفربول؟

رغم أن محمد صلاح حقق أعظم إنجازاته بقميص ليفربول، بعدما توج بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، فإن طبيعة التحدي الحالي مع طرابزون سبور تحمل أبعادًا مختلفة.

ففي تجربته الإنجليزية، لعب صلاح داخل منظومة كروية قوية تضم مجموعة من أبرز نجوم العالم، وتنافس على البطولات بفضل الإمكانات الكبيرة للنادي والاستقرار الفني والقدرة على استقطاب أفضل المواهب.

أما مع طرابزون، فيواجه تحديًا مختلفًا، يتمثل في قيادة فريق بإمكانات أقل نسبيًا إلى منافسة أندية تمتلك ميزانيات ضخمة وخبرات أكبر في سباق البطولات، فضلًا عن كونه أحد أبرز مصادر الخطورة الهجومية التي تعتمد عليها المجموعة.

كما أن التحدي يأتي في مرحلة عمرية مختلفة من مسيرته، بعدما تجاوز الرابعة والثلاثين، وهو ما يجعل الحفاظ على مستواه البدني والتهديفي طوال الموسم اختبارًا إضافيًا.

هل يكتب صلاح التاريخ من بوابة تركيا؟

لا تزال الطريق طويلة أمام محمد صلاح وطرابزون سبور، خاصة مع قوة المنافسة في الدوري التركي ووجود مواجهات أوروبية صعبة تنتظر الفريق خلال الفترة المقبلة.

لكن البداية التي قدمها قائد منتخب مصر تمنح جماهير طرابزون أسبابًا للتفاؤل، وتفتح الباب أمام سيناريو تاريخي قد يضيف إنجازًا جديدًا إلى سجل أحد أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية.

فالفوز بالألقاب مع ليفربول كان تتويجًا لمسيرة استثنائية داخل أحد أكبر أندية العالم، لكن قيادة طرابزون سبور إلى لقب الدوري التركي، في ظل المنافسة والإمكانات المتاحة، قد تمثل تحديًا من نوع آخر، وربما إنجازًا يحمل قيمة خاصة في مسيرة محمد صلاح.